Во Франции заявили об укреплении потенциала РФ новой РЛС в Калининградской области
Строящаяся в Калининградской области крупная радиолокационная станция (РЛС) укрепляет стратегический потенциал России. Об этом 1 октября сообщил французский портал Innovant.
«Имея потенциальный диаметр 1600 м, она (РЛС. — Ред.) намного превосходит аналогичные сооружения. Такой масштаб дает России повышенные возможности наблюдения в Балтийском регионе, тем самым укрепляя ее стратегический потенциал», — говорится в статье.
Уточняется, что строительство «гигантского объекта в самом сердце Европы» началось в 2023 году и близится к завершению. Издание поясняет, что комплекс представляет собой широкую сеть антенн, расположенных по кругу и предназначенных для радиоразведки и связи.
Ранее, 23 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Россия обладает большой военной мощью. По его словам, по этой причине многие думали, что украинский конфликт закончится быстро.
Президент России Владимир Путин 19 сентября сообщил, что Россия всегда гордилась своей оборонной промышленностью. Он отметил значительные изменения в отрасли и выразил гордость за эту отрасль отечественного производства.
