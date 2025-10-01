Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над регионами РФ за ночь
Мир
Трамп раскрыл значение сделки по редкоземельным металлам для процесса урегулирования
Мир
Президент США сообщил о возможном разоружении ХАМАС
Общество
В 2026 году российские морские порты нарастят мощности на 56 млн т
Мир
Трамп не исключил нанесение повторных ударов по Нигерии
Спорт
ХК «Питтсбург» одержал победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ со счетом 4:1
Мир
Дефицит оборонного бюджета Великобритании оценили в $37,6 млрд
Армия
Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам на Украине с применением «Орешника»
Мир
Трамп рассказал о возможном значении операции США в Венесуэле для Рубио
Общество
Синоптик заявил о выпадении на юго-востоке Подмосковья до 65% месячной нормы осадков
Мир
СМИ узнали о закрытии китайского ресторана в Мадриде из-за подмены уток голубями
Общество
В Госдуме анонсировали включение в стаж родителей ухода за ребенком до 1,5 года
Армия
Расчет ударных FPV-дронов применил боевую силу против ВСУ в Харькове
Мир
В России сообщили об увеличении закупок США российских сладостей
Спорт
ХК «Монреаль» обыграл «Флориду» на чемпионате НХЛ со счетом 6:2
Экономика
В Госдуме предложили перейти к макропланированию на рынке недвижимости
Общество
Специалист дала советы по построению карьерного плана на 2026 год

Опубликована деловая программа конгресса «Национальное здравоохранение»

0
EN
Фото: Фонд Росконгресс
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Деловая программа 4-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение» опубликована на официальном сайте мероприятия. Конгресс состоится 22–23 октября 2025 года в Москве на площадке национального центра «Россия». Организаторами конгресса выступят Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

«Деловая программа конгресса «Национальное здравоохранение» отражает ключевые направления развития отрасли. Это и вопросы реализации национальных проектов, управление инфраструктурой, повышение качества медицинской помощи и уровня удовлетворенности граждан, развитие человеческого капитала, цифровизация. Четвертый год подряд конгресс является флагманской площадкой презентации достижений в области здравоохранения субъектов Российской Федерации. Пленарная сессия отразит основной вектор развития отечественной медицины, мы переходим к новой модели охраны здоровья, от реактивного подхода мы движемся в сторону предиктивной медицины», — отметил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

В деловой трек «Человеческий капитал отрасли» включены пять тематических сессий, посвященных актуальным кадровым вопросам в здравоохранении, в том числе роли медицинских вузов в кадровом обеспечении региональных систем здравоохранения. Участники дискуссии обсудят, какие именно образовательные программы и мероприятия медицинских вузов способны качественно повлиять на кадровое обеспечение регионов и повысить уровень удовлетворенности врачебного сообщества своей профессией, как сблизить вуз и практику и сформировать модель медицинского образования с учетом потребностей регионального здравоохранения, а также как обеспечить достаточный уровень подготовки специалистов для здравоохранения в свете приоритетных аспектов развития здравоохранения, заданных новыми федеральными проектами.

Сессия «Искусственный интеллект в реальной практике» станет частью тематического блока «Цифровизация и работа с данными». Участники обсудят ключевые направления цифровой трансформации здравоохранения — от внедрения инновационных ИИ-решений для ускорения вывода новых препаратов на рынок до использования автономных систем в клинической практике. В фокусе также окажутся вопросы преодоления цифрового разрыва между поколениями специалистов. Отдельное внимание будет уделено программам поддержки врачей, которым требуется дополнительная помощь в освоении современных технологий.

Три сессии деловой программы охватывают вопросы правильного питания. В рамках конгресса будут представлены лучшие региональные практики, стратегии гармонизации подходов к регулированию питания. Также эксперты расскажут, как технологии изменят наш рацион к 2030 году.

Формирование здорового рациона питания трансформируется из личного выбора в значимый элемент государственной политики в сфере охраны здоровья населения. Питание служит фундаментом здоровья, обеспечивая организм необходимой энергией, витаминами и нутриентами. Соблюдение принципов здорового образа жизни способствует нормализации веса, профилактике хронических неинфекционных заболеваний и является основой здорового долголетия. В последние годы интерес к нутрициологии и диетологии заметно возрастает. Это отражается в появлении научно обоснованных рекомендаций, которые помогают формировать здоровые пищевые привычки. Важная роль в реализации государственной политики в этой сфере отводится регионам: именно здесь выстраивается система качественного питания, поддерживаются местные производители и внедряются инициативы, популяризирующие здоровый образ жизни среди населения.

Участники конгресса также рассмотрят ход реализации федеральных проектов, среди заявленных тем — «Сердце нации 2.0», «Время побеждать: новые горизонты в онкологи», «Будущее реабилитации: от восстановления к улучшению качества жизни», «Битва за здоровье: как лишний вес стал глобальным вызовом для здравоохранения» и другие.

Помимо экспертных дискуссий в деловую программу конгресса «Национальное здравоохранение» включены две пленарные сессии: «Новая модель охраны здоровья – 2040: переход от реактивной к предиктивной медицине» и «Еда имеет значение: почему наш рацион — это вопрос здоровья нации?».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026