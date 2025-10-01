Суд заочно приговорил писателя Быкова к семи годам заключения
Черемушкинский суд Москвы заочно признал виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы писателю Дмитрию Быкову (признан иностранным агентом в РФ, внесен в реестр экстремистов и террористов), обвиняемому в публичной дискредитации Армии России и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом 1 октября «Известиям» сообщил участник процесса.
Кроме того, писателю запретили администрировать сайты на протяжении четырех лет.
По данным следствия, Быков в открытом доступе разместил видеоролик для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов. В нем содержалась ложная информация о действиях Российской армии.
Писатель давно проживает за пределами России.
Уголовное дело в отношении Быкова Следственный комитет России возбудил в конце апреля. Позднее, в июле, Быков был объявлен в федеральный розыск по статье УК РФ. В базе розыска МВД РФ появились соответствующие данные. 11 сентября писателя внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ