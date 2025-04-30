СК возбудил уголовное дело против писателя Быкова

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении писателя и публициста Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом). Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Быкова», — написали в Telegram-канале СК РФ.

По данным следствия, Быков подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Рассматривается вопрос об объявлении Быкова в розыск.

МВД России объявило главного редактора телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом, его структуры объявлены нежелательными в России) Тихона Дзядко (внесен в список иноагентов) в розыск. По какой статье возбуждено уголовное дело, не уточняется.