МВД России объявило в розыск главного редактора телеканала «Дождь» Дзядко

МВД России объявило главного редактора телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом, его структуры объявлены нежелательными в России) Тихона Дзядко (внесен в список иноагентов) в розыск. Об этом 30 апреля свидетельствуют данные в базе ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в его карточке.

По какой статье возбуждено уголовное дело, не уточняется.

28 апреля МВД РФ объявило в розыск журналистку телеканала «Дождь» Юлию Таратуту (внесена в список иноагентов) в розыск. В ведомстве не уточнили, по какой конкретно статье она разыскивается. 4 апреля сообщалось, что в ее отношении возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.