МВД объявило в розыск журналистку Юлию Таратуту
МВД РФ объявило журналистку телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом, его структуры объявлены нежелательными в России) Юлию Таратуту (внесена в список иноагентов) в розыск. Информация об этом 28 апреля появилась в базе данных ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке журналистки.
Конкретная статья, по которой разыскивают Таратуту, не уточняется.
4 апреля Следственный комитет возбудил против Таратуты уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Тогда уже сообщалось, что журналистку могут объявить в розыск.