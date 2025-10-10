Унылые давно: врачи рассказали об особенностях борьбы с затянувшейся депрессией

Редкий россиянин не задумывается осенью о депрессии. К этому состоянию ошибочно относят легкую хандру и тоску по ушедшему лету. Однако такой синдром гораздо сложнее и опаснее, чем просто грусть. Можно ли приспособиться к депрессии, что будет, если игнорировать советы врачей, и чем угрожает тихий нервный срыв — в материале «Известий».

Ни сна, ни отдыха

В клинической практике депрессия расценивается не просто как «плохое настроение», а как специфический синдром , пояснили «Известиям» в психиатрической и наркологической Клинике доктора Исаева.

— В российской психиатрии принято говорить о «депрессивной триаде»: сниженное настроение, замедленность мышления, двигательная заторможенность , — комментирует руководитель Клиники, психиатр, нарколог Руслан Исаев. — К этому добавляются нарушения сна, аппетита, снижение энергии, потеря интереса к привычной деятельности, чувство вины или собственной никчемности, суицидальные мысли.

В отличие от кратковременной грусти, депрессия устойчива, предостерегает эксперт. Она длится не менее двух недель, не зависит напрямую от внешних обстоятельств и приводит к значительному снижению работоспособности и социальной активности.

— Причины депрессии всегда многофакторные: наследственная предрасположенность, изменения обмена нейромедиаторов и гормонального фона, хронические соматические заболевания, стрессовые или травматические события , — перечисляет Руслан Исаев. — Депрессия чаще всего возникает на пересечении биологической уязвимости и внешних стрессоров.

Осенняя депрессия не миф, но и не аксиома

Сезонное аффективное расстройство существует, но встречается реже, чем принято думать, говорит Руслан Исаев. У некоторых людей депрессивные эпизоды действительно повторяются преимущественно осенью и зимой.

— Они сопровождаются характерной сонливостью, вялостью, тягой к углеводам. Весной и летом описаны варианты с бессонницей, раздражительностью, снижением аппетита. Однако большинство депрессивных эпизодов не имеет жесткой привязки к сезону. То, что в обиходе называют «осенней хандрой», не является клинической депрессией, — поясняет Руслан Исаев.

В группу риска входят люди с семейным анамнезом депрессии или других аффективных расстройств, перенесшие тяжелые стрессы и утраты, имеющие хронические заболевания, особенно неврологические и эндокринные, а также лица с зависимостями , подчеркивает Исаев.

— Поводом для обращения к врачу является стойкое угнетенное настроение дольше двух недель, потеря интереса к жизни, снижение работоспособности и социальной активности. Немедленно обращаться за помощью нужно при появлении суицидальных мыслей или действий, — предостерегает Руслан Исаев.

Что нельзя делать:

— ждать, что «само пройдет»;

— пытаться лечить депрессию алкоголем или психоактивными веществами;

— замыкаться в себе, оставаться в изоляции;

— самому назначать себе какие-либо препараты (или отменять ранее назначенные).

Как снизить риск депрессии

По словам Руслана Исаева, депрессия может принимать хроническое течение. Жить с депрессией без лечения — значит постоянно находиться в состоянии сниженного качества жизни, повышенного риска соматических осложнений и суицида.

— Современная психиатрия располагает эффективными методами лечения – антидепрессанты разных групп, психотерапия, комбинированные подходы. Лечение подбирается индивидуально, исходя из тяжести и сопутствующих факторов. Поэтому не стоит жить с депрессией и пытаться приспособиться к ней, — резюмирует Исаев.

Гарантированной защиты от тягостного состояния не существует, но снизить риск возможно. Наибольшую пользу, по словам Исаева, приносят:

— регулярная физическая активность;

— стабильный режим сна, питания;

— ограничение алкоголя и других психоактивных веществ;

— поддержание социальных связей, наличие доверительного общения;

— работа со стрессом, в том числе психотерапевтическая;

— ясные жизненные цели и деятельность, которая приносит чувство смысла.

Эти меры не заменяют лечения, но могут существенно уменьшить вероятность рецидива у тех, кто уже пережил депрессию.

— Алкоголь и запрещенные вещества не лечат депрессию, а, напротив, усугубляют течение , — говорит нарколог. — Алкоголь — это депрессант: после кратковременного подъема настроения усиливаются подавленность, тревога и бессонница. Регулярное употребление спиртного формирует зависимость, которая сама по себе в разы повышает риск суицида.

Любые психоактивные вещества создают иллюзию кратковременного облегчения, но затем наступает резкий спад, в разы усиливающий депрессивные симптомы, отмечает Исаев.

— Поэтому пытаться «заглушить» депрессию психоактивными веществами — одна из самых худших и наиболее опасных стратегий, ведущая к двойной патологии: сочетанию депрессии и зависимости, что усложняет и течение обоих заболеваний, и их лечение, — комментирует нарколог.

Что такое тихий срыв

В последнее время помимо классической депрессии на слуху у россиян так называемый тихий срыв. Человек со стороны выглядит весьма успешно, но в определенный момент удивляет окружающих тем, что даже на фоне внешнего благополучия вдруг замыкается в себе и в психологическом смысле опускает руки.

По словам психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, состояние, именуемое тихим срывом, хорошо известно специалистам. Есть два варианта этой проблемы. В первом случае такой срыв является признаком самого распространенного вида депрессии — апатичной. У человека снижается мотивация и активность во всех сферах, нет никакого желания что-либо делать, появляется равнодушие.

— Другой вариант — неврастения, то есть эмоциональное истощение, выгорание, когда по причине больших нагрузок, затяжного стресса и отсутствия полноценного отдыха возникает полная апатия, нет сил и мотивации заниматься привычным делом , — разъясняет Алексей Вилков.

Разобраться в себе и дифференцировать неприятное состояние можно на приеме врача-психотерапевта или психиатра. Игнорировать тревожные признаки не стоит.

Когда надо лечить нервы

Иногда как осложнение тяжелой депрессии у человека могут возникать суицидальные мысли, предостерегает Алексей Вилков. Особенно если имеются какие-то внешние факторы и психологические проблемы. А при наличии признаков эндогенной депрессии для усугубления ситуации не нужно даже внешнего стресса — роковую роль играет нарушение обмена нейромедиаторов.

В Сети широко обсуждалось самоубийство гендиректора научно-производственной компании «Химпроминжиниринг» Александра Тюнина, который, судя по содержанию предсмертной записки, покончил с собой по причине затяжной депрессии, длившейся пятый год. Мужчина ушел из жизни, не найдя в себе сил бороться.

— Такая ситуация довольно редка, если человек наблюдается у специалиста и принимает медицинскую помощь, — комментирует Алексей Вилков. — Обычно специалист замечает изменения в состоянии пациента. Когда депрессия ухудшается и амбулаторная помощь неэффективна, по показаниям человек направляется для лечения в стационар.

Психиатр подчеркивает, что трагический финал в случае с депрессией возможен именно в том случае, если человек не обращается к врачу или наблюдается у доктора нерегулярно, отказывается от лечения, не принимает лекарства. Также в группе риска те, кто пытается самостоятельно справиться с депрессивными переживаниями. Не следует игнорировать первые признаки депрессии, не надо стесняться просить о помощи. Иногда даже самые близкие люди пытаются подбодрить родственника общими словами: «соберись, ты справишься», «ты просто манипулируешь, у тебя всё ок», «никакой депрессии не существует, это придумали шарлатаны». Алексей Вилков с сожалением отмечает, что ситуация, когда домашние не верят, что их близкий человек действительно находится в депрессии, либо считают его состояние проявлением лени, капризами и временной слабостью, встречается довольно часто. Человек пытается соответствовать оптимистичным призывам, но ситуация только усугубляется.

— Здесь нужно учитывать объективные данные — то, что говорит специалист, ориентироваться на свои ощущения, — говорит Алексей Вилков. — Взрослый, совершеннолетний человек сам должен принять решение и обратиться за помощью, тем более если он не ощущает поддержки со стороны близких.

Психиатр считает, что рассматривать каждый случай следует индивидуально, но подчеркивает, что человек должен в первую очередь сам заботиться о своем здоровье, замечать первые признаки ухудшения состояния.