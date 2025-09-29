Реклама
В молдавской диаспоре рассказали об обращениях в международные инстанции из-за дискриминации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Молдавская диаспора направляла обращения в международные инстанции открыть больше участков для голосования в России, заявил «Известиям» член диаспоры, председатель межрегиональной общественной организации «Родной край».

«Мы живем в последние дни до выборов как на пороховой бочке»
Депутат молдавского парламента Марина Таубер — о разрушении национальной идентичности под видом евроинтеграции, вероятности повторных выборов и украинском сценарии

«Я и мои коллеги, руководители региональных организаций, пытались получить больше участков для голосования. Мы просили хотя бы не менее 17, как было раньше. Но нам отказали. Мы писали петиции в различные организации, в том числе и президенту Молдавии, в ЦИК, в ООН, в МИД, в посольство. Но ответа на нашу петицию так и не последовало», — сказал «Известиям» член диаспоры, председатель межрегиональной общественной организации «Родной край».

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вечер перемен: оппозиция набрала около 49% на парламентских выборах в Молдавии

