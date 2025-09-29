Вечер перемен: оппозиция набрала около 48% на парламентских выборах в Молдавии

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» после обработки 90% протоколов получает на парламентских выборах 45,88% голосов, оппозиционные партии — около 48%, сообщили в ЦИК республики. При этом победившей партии предстоит еще и сформировать большинство, что будет непросто. Сам же процесс голосования 28 сентября сопровождался беспрецедентным количеством провокаций как внутри страны, так и за границей. По информации СМИ, на зарубежные участки подвозили избирателей, направляли «инструкции» по результатам голосования и блокировали мосты, ведущие к местам для голосования. Одновременно власти усилили давление на простых граждан через правоохранительные органы, рассказал «Известиям» глава молдавской диаспоры Николай Погонец. В преддверии выборов правящая партия Майи Санду последовательно теряла свои позиции и сейчас, в случае доказанной фальсификации голосов, в республике могут начаться масштабные протесты, полагают эксперты. О том, как дальше будет развиваться политический курс Молдавии и реакция Запада на происходящее, — в материале «Известий».

Итоги выборов в Молдавии

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» после обработки 90% протоколов получает на парламентских выборах 45,88% голосов, оппозиционные партии — около 48%, сообщили в ЦИК республики.

Фото: REUTERS/Stringer

На избирательных участках проголосовали почти 1,6 млн граждан страны за 15 партий, четыре блока и четырех независимых кандидатов. С точки зрения законодательства республики парламентские выборы — важнейшие в стране. Кандидата на пост премьер-министра утверждает не президент, а законодательный орган. Соответственно, если парламент «забирает» оппозиция, президенту приходится считаться с позицией большинства.

В случае с нынешней правящей партией «Действие и солидарность» (ПДС) выборы должны определить, по сути, будущее ее проевропейского курса, который установила президент Майя Санду. Пока он принес только стремительное ухудшение жизни молдавских граждан. В республике начали расти цены, а зарплаты стали заметно ниже. За четыре года нахождения ПДС у руля инфляция в стране достигла 66%, стоимость энергоресурсов из-за сознательного отказа Кишинева от российского топлива в угоду Брюсселю увеличилась в шесть раз, а государственный долг вырос до $7,8 млрд.

В результате в республике начали учащаться протесты: на улицы выходили фермеры, учителя и рабочие. Позже волнения в республике начали принимать массовый характер: этим летом и весной оппозиция в Кишиневе не раз собирала многотысячные митинги.

Ситуацию заметно подогрел и разразившийся энергокризис. 28 декабря «Газпром» уведомил российско-молдавскую распределительную компанию «Молдовагаз», что с 1 января 2025 года останавливает поставки в республику, нарушившую условия контракта и отказавшуюся урегулировать задолженность. Также после прекращения транзита газа через Украину Молдавская ГРЭС прекратила поставки электроэнергии в республику. Однако вместо того чтобы решать вопросы внутри страны, действующие власти начали усиленно давить на оппозицию, чтобы хоть как-то сохранить свои позиции. С выборов были сняты оппозиционный блок «Победа», выступающий за восстановление отношений с Россией, партия «Сердце Молдовы» экс-главы Гагаузской автономии Ирины Влах и другие.

Председатель республиканской партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах Фото: РИА Новости/Родион Прока

За последние годы в стране были закрыты десятки оппозиционных телеканалов и информационных порталов. Против представителей оппозиции не раз возбуждались уголовные дела. Одним из самых громких случаев стало дело вокруг главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая выступала за укрепление связей с Москвой, а в 2024 году лично встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным. В августе ее, мать двоих маленьких детей, приговорили к лишению свободы на семь лет и лишили права быть членом политических партий.

Очевидно, что рейтинг правящей партии в последнее время стремительно падал. По данным последнего опроса Insider Moldova, на выборах она могла получить лишь 18%, а победу в таких условиях должен был одержать «Патриотический блок» с результатом 34%. По данным опроса iData, за него были готовы проголосовать 36%, в то время как за ПДС — только 34,7% избирателей.

Сейчас, если результаты выборов будут сфальсифицированы, в республике могут начаться протесты, говорит «Известиям» аналитик ВШЭ Николь Бодиштяну.

— Реакция Запада будет неоднозначной. Молдова совершенно точно получит полную поддержку Брюсселя, в то время как США вполне вероятно могут выступать с критикой демократичности процесса проведения выборов. Такие намеки молдаване, в принципе, уже получили от Вашингтона и будут их продолжать получать, если выборы будут проведены недемократично, — полагает эксперт.

Президент Республики Молдова Майя Санду голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Кишиневе Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

В целом акции начались уже в день выборов после закрытия участков. Протест против фальсификации парламентских выборов правящей партии проводят у здания ЦИК сторонники «Патриотического блока».

В МИД РФ заявили, что выступают за восстановление конструктивных отношений между странами и народами.

Массовые провокации на выборах в Молдавии

На фоне низкого рейтинга ПДС из-за удручающего уровня жизни в стране голосование в этом году сопровождалось беспрецедентным числом провокаций, в том числе за рубежом. По информации СМИ, в Австрии на одном из избирательных участков организовали подвоз избирателей. Во Франции и Испании наблюдателям отказали в аккредитации. В румынском Тыргу-Муреше наблюдателей просто не пустили на участок. При этом в Сербии арестовали двух граждан по обвинению в подготовке беспорядков в Молдавии после выборов. Кроме того, в местных СМИ сообщается, что правящая партия направила в избирательные участки за рубежом инструкции по результатам голосования на парламентских выборах. Например, один из участков в Италии должен выдать 87% голосов за ПДС при явке не ниже 79%.

В целом количество избирателей на парламентских выборах в Молдавии, проголосовавших на зарубежных избирательных участках, составило более 270 тыс. человек, сообщили в ЦИК республики. Однако это не итоговые данные, так как из-за разницы во времени участки в Европе закрылись позже.

Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Майя Санду в день голосования заявила о коррупции на парламентских выборах в стране. В обращении к гражданам после посещения избирательного участка она отметила, что, по подсчетам силовых структур, на подкуп избирателей было потрачено €100 млн. Все подробности Санду обещала обнародовать позже. Президент не исключила, что результаты парламентских выборов в стране могут быть аннулированы из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс.

Провокации затронули и регионы, в поддержке которых Кишинев сомневается больше всего. Так, в Приднестровье несколько избирательных участков были закрыты из-за угроз о минировании. На некоторых не хватало бюллетеней. Для жителей непризнанной республики власти открыли лишь 12 участков — почти втрое меньше, чем на прошлогодних выборах президента. А за несколько дней до выборов затеяли масштабный ремонт мостов. В день голосования правоохранители остановили движение по мосту у приднестровского города Рыбница после анонимной угрозы о минировании. Так жители с молдавским паспортом остались отрезанными от участков, а, например, корреспондент из Чехии оказался и вовсе заблокированным — он не мог проехать ни на правый берег Днестра, ни вернуться на левый. МИД ПМР выразил протест Молдавии из-за попыток ограничить участие жителей непризнанной республики в выборах.

Впрочем, нарушения были зафиксированы по всей Молдавии. Общественная правозащитная организация Promo-Lex сообщила о 624 инцидентах. Также в полиции республики сообщили, что три человека были задержаны после обысков по делу о якобы подготовке беспорядков и дестабилизации ситуации после парламентских выборов. В СМИ также сообщили, что после закрытия участков полиция в Кишиневе усилила меры безопасности.

— Можно говорить о максимальном числе провокаций и вмешательств, начиная с того, что прямо перед выборами власти решили экстренно отремонтировать почти все мосты, которые соединяют Молдову и ПМР. Также в последнюю неделю правящая партия пыталась демонстративно усилить давление на оппозицию, — говорит «Известиям» аналитик ВШЭ Николь Бодиштяну.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Напомним, в 2024 году на президентских выборах победу Майе Санду обеспечили голоса зарубежной диаспоры. Внутри страны тогда выиграл ее оппонент Александр Стояногло с результатом 51,19%, в то время как Санду получила 48,81%. Вероятно, в этом году власти рассчитывали на подобный сценарий. Число зарубежных участков в целом в этом году увеличили до 301 с 234 в 2024 году. При этом на территории РФ было открыто лишь два участка в посольстве Молдавии в Москве. В то же время в европейских странах с меньшей численностью граждан Молдавии открыли значительно больше участков. Например, в Италии — 40 (на 23 тыс. избирателей), в США — 22, в Великобритании — 23, а в Испании — 14.

Обстановка на участках в России

К России Кишинев также использовал особый подход. ЦИК Молдавии к парламентским выборам направила в страну, где проживают сотни тысяч молдаван, всего лишь 10 тыс. бюллетеней. При этом для участия в голосовании в РФ, по данным на 23 сентября, зарегистрировалось свыше 13 тыс. молдаван, что стало рекордом среди других стран.

В молдавской диаспоре в РФ рассказали «Известиям», что отправляли обращения с просьбой открыть больше участков.

— Я и мои коллеги, руководители региональных организаций, пытались получить больше участков для голосования. Мы просили хотя бы не менее 17, как было раньше. Но нам отказали. Мы писали петиции в различные организации, в том числе и президенту Молдовы, ЦИК, в ООН, в МИД, в посольство. Но ответа на нашу петицию так и не последовало, — говорит «Известиям» член диаспоры, председатель межрегиональной общественной организации «Родной край» Владимир Бодорин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

На голосование съехались жители из других городов России: Рязани, Курска и Санкт-Петербурга.

— Мы приехали из Петербурга проголосовать, одним днем. Сейчас будем покупать билеты обратно. Люди со всех регионов хотят голосовать. Мы болеем за Молдавию, хоть и живем здесь. Сейчас от республики ничего не осталось, — рассказывает «Известиям» Георгий Жежу.

Глава молдавской диаспоры Николай Погонец рассказал «Известиям», что процесс голосования в России проходит спокойно, в то время как в самой республике жители сталкиваются с жестким давлением.

— Сложно ответить на вопрос, чем закончатся эти выборы. Многие не просто разочарованы — власти применили жесткий, узурпаторский метод для устрашения людей. Там даже есть такое, что полицейские звонят жителям и говорят, мол, голосуйте правильно, — говорит он.

Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Несмотря на напряженную политическую ситуацию, обстановка у посольства и правда была крайне праздничной: молдавские граждане пели песни, танцевали, водили хороводы. Некоторые голосующие приходили в национальных костюмах или одежде в цветах национального флага. На фоне хмурой столичной погоды всем раздавали горячий чай.