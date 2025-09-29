Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал вероятным шатдаун правительства США
Мир
В ФРГ подтвердили участие задержанного украинца в подрыве «Северных потоков»
Мир
Кулеба допустил потерю Украиной территорий после конфликта
Мир
Трамп раскрыл подробности разговора с Путиным в Анкоридже
Мир
Орбан пообещал сбивать беспилотники в небе Венгрии
Мир
Миссия ЕС сообщила о двух россиянах на борту атакованного у Йемена судна
Мир
Принц Уильям посвятил актера Гари Олдмана в рыцари
Мир
Трамп не сдержал обещание и вновь сравнил Россию с «бумажным тигром»
Общество
В Госдуме предложили передавать пенсионные отчисления умерших наследникам
Мир
Кипр приостановил прием заявок на визу в России до 3 октября
Мир
Королю Бахрейна передали в дар двух камчатских соколов от имени президента России
Мир
Захарова пообещала высылку австрийского дипломата из РФ в ответ на решение Вены
Мир
Суд Австрии оправдал 10 обвиняемых в групповом изнасиловании девочки
Мир
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Филиппин
Общество
Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества на фоне санкций
Общество
В Донецке прошел молодежный концерт в День воссоединения Донбасса с РФ
Спорт
ФК «Реал» всухую обыграл «Кайрат» благодаря хет-трику Мбаппе

Додон заявил о победе оппозиции на парламентских выборах в Молдавии

0
EN
Фото: AP/Roveliu Buga
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон 28 сентября заявил о победе оппозиции на парламентских выборах в Молдавии.

«Партия «Действие и солидарность» (ПДС) проиграла эти выборы и на сегодняшний день не имеет парламентское большинство, а оппозиция выиграла», — сказал он на протестной акции у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии.

По его словам, победа позволит оппозиции сформировать парламентское большинство.

«Выборы 2025 года в Молдове нельзя назвать демократичными и свободными»
Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу — о преследовании оппозиционных политиков, фальсификации голосов на выборах, сотрудничестве Кишинева с НАТО

В ЦИК Молдавии в этот же день сообщили, что после обработки 72,21% протоколов оппозиционные силы Молдавии, в том числе альянс «Патриотический блок», сохраняют лидерство с 48,59% голосов, опережая правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС, 44,23%).

Парламентские выборы начались в Молдавии 28 сентября. На территории государства избирательные участки были открыты в 07:00. Они закроются в 21:00. При этом 301 участок будет открыт за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Количество общего тиража бюллетеней достигло 864,3 тыс. экземпляров. Кроме того, выборы состоялись, так как явка на них превысила 33%.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025