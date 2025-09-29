Додон заявил о победе оппозиции на парламентских выборах в Молдавии
Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон 28 сентября заявил о победе оппозиции на парламентских выборах в Молдавии.
«Партия «Действие и солидарность» (ПДС) проиграла эти выборы и на сегодняшний день не имеет парламентское большинство, а оппозиция выиграла», — сказал он на протестной акции у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии.
По его словам, победа позволит оппозиции сформировать парламентское большинство.
В ЦИК Молдавии в этот же день сообщили, что после обработки 72,21% протоколов оппозиционные силы Молдавии, в том числе альянс «Патриотический блок», сохраняют лидерство с 48,59% голосов, опережая правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС, 44,23%).
Парламентские выборы начались в Молдавии 28 сентября. На территории государства избирательные участки были открыты в 07:00. Они закроются в 21:00. При этом 301 участок будет открыт за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Количество общего тиража бюллетеней достигло 864,3 тыс. экземпляров. Кроме того, выборы состоялись, так как явка на них превысила 33%.
