Реклама
Прямой эфир
Мир
Мир
Мир
Общество
Мир
Мир
Интернет и технологии
Общество
Мир
Спорт
Общество
Происшествия
Мир
Наука и техника
Мир
Армия
Мир
ОДКБ согласует использование новых видов вооружений

0
EN
Фото: Global Look Press
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (в нее сегодня входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения) будут совместно противостоять угрозам при использовании новых видов вооружений в военных конфликтах. Речь идет о межгосударственном сотрудничестве в изучении, информировании и его применении. Соглашение об этом планируется рассмотреть 7 октября в Санкт-Петербурге на заседании постоянной комиссии парламентской ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, рассказал «Известиям» глава комиссии Анатолий Выборный.

«Есть заявки от 19 стран на изменение статуса либо присоединение к ШОС»
Генсек организации Нурлан Ермекбаев — о перспективах ее расширения, сотрудничестве с ОДКБ и переговорах о создании Большого Евразийского партнерства

«Сейчас кратно активизировалась разведывательная и подрывная деятельность иностранных спецслужб, террористических и экстремистских сообществ против России и наших соседей по ОДКБ. Нам важно тесно сотрудничать и обмениваться технологиями, экспертизой по новейшим видам оружия, разведданными, чтобы быть на шаг впереди опасностей», — пояснил парламентарий, подчеркнув, что парламенты стран — участниц ОДКБ совместно с компетентными органами координируют свои действия.

«Известия» ознакомились с последней версией «Модельного (типового) соглашения о сотрудничестве членов ОДКБ при использовании новых видов оружия и технологий». В документе участники организации подтверждают приверженность общепризнанным принципам международного права (Устав ООН, Женевские конвенции, договоры СНГ и ОДКБ). Особое внимание в соглашении уделено определению «новых видов оружия».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Перед угрозой: ОДКБ впервые внесет новые виды вооружения в основные документы

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026