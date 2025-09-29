ОДКБ согласует использование новых видов вооружений

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (в нее сегодня входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения) будут совместно противостоять угрозам при использовании новых видов вооружений в военных конфликтах. Речь идет о межгосударственном сотрудничестве в изучении, информировании и его применении. Соглашение об этом планируется рассмотреть 7 октября в Санкт-Петербурге на заседании постоянной комиссии парламентской ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, рассказал «Известиям» глава комиссии Анатолий Выборный.

«Сейчас кратно активизировалась разведывательная и подрывная деятельность иностранных спецслужб, террористических и экстремистских сообществ против России и наших соседей по ОДКБ. Нам важно тесно сотрудничать и обмениваться технологиями, экспертизой по новейшим видам оружия, разведданными, чтобы быть на шаг впереди опасностей», — пояснил парламентарий, подчеркнув, что парламенты стран — участниц ОДКБ совместно с компетентными органами координируют свои действия.

«Известия» ознакомились с последней версией «Модельного (типового) соглашения о сотрудничестве членов ОДКБ при использовании новых видов оружия и технологий». В документе участники организации подтверждают приверженность общепризнанным принципам международного права (Устав ООН, Женевские конвенции, договоры СНГ и ОДКБ). Особое внимание в соглашении уделено определению «новых видов оружия».

