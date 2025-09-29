Перед угрозой: ОДКБ впервые внесет новые виды вооружения в основные документы

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые внесет новые виды вооружения в основные документы. В частности, гиперзвуковое и лазерное оружие, а также беспилотные системы, узнали «Известия». Таким образом страны согласуют его применение против военных угроз. Соглашение о сотрудничестве рассмотрят 7 октября в Санкт-Петербурге на заседании комиссии парламентской ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности. В объединенном штабе организации объяснили необходимость новых мер накалом военно-политической обстановки.

Почему в ОДКБ задумались о новых вооружениях

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (в нее сегодня входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения) будут совместно противостоять угрозам при использовании новых видов вооружений в военных конфликтах. Речь идет о межгосударственном сотрудничестве в изучении, информировании и его применении. Соглашение об этом планируется рассмотреть 7 октября в Санкт-Петербурге на заседании постоянной комиссии парламентской ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, рассказал «Известиям» глава комиссии Анатолий Выборный.

— Сейчас кратно активизировалась разведывательная и подрывная деятельность иностранных спецслужб, террористических и экстремистских сообществ против России и наших соседей по ОДКБ. Нам важно тесно сотрудничать и обмениваться технологиями, экспертизой по новейшим видам оружия, разведданными, чтобы быть на шаг впереди опасностей, — пояснил парламентарий, подчеркнув, что для успешного противостояния парламенты стран — участниц ОДКБ совместно с компетентными органами координируют свои действия.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

«Известия» ознакомились с последней версией «Модельного (типового) соглашения о сотрудничестве членов ОДКБ при использовании новых видов оружия и технологий». В документе участники организации подтверждают приверженность общепризнанным принципам международного права (Устав ООН, Женевские конвенции, договоры СНГ и ОДКБ). Особое внимание в соглашении уделено определению «новых видов оружия».

В документе отмечается, под ними предлагается понимать «устройства и предметы, предназначенные для поражения противника в вооруженной борьбе, а также комплексы и инструменты современных и будущих достижений науки, техники, используемые в качестве средств ведения военных действий, включая нелетальное, психофизическое и иное воздействие на противника в целях принуждения его к миру».

— Объединенный штаб ОДКБ принимал непосредственное участие в рассмотрении и доработке соглашения с учетом опыта проведения совместных учений, а также современных вооруженных конфликтов. Военно-политическая обстановка в зоне ответственности организации всё более накаляется, — пояснил «Известиям» начальник штаба, Герой России, генерал-полковник Андрей Сердюков.

Командно-штабные учения Организации Договора о коллективной безопасности Фото: ТАСС/Владислав Ногай

По его словам, в вооруженных конфликтах, в том числе в ходе специальной военной операции, противоборствующие стороны применяют самые современные виды вооружения, военной и специальной техники, а также проводят практические испытания их перспективных образцов.

— В этих условиях совершенствование нормативно-правовой базы государств — членов организации должно обеспечить правовое регулирование в области применения новых видов оружия и технологий, а также учитывать необходимость соблюдения принципов и норм международного гуманитарного права, — отметил Андрей Сердюков.

Важно то, что документ предполагает совместное планирование и коллективное взаимодействие при использовании новых видов оружия и технологий, а также совместную экспертизу и информационное обеспечение при их разработке и использовании, подчеркнул он.

— ОДКБ служит ключевым инструментом поддержания стабильности и обеспечения безопасности на постсоветском пространстве. Организация формирует доверительный диалог между странами-участницами и способствует налаживанию отношений между ними, — пояснил «Известиям» аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

Фото: ТАСС/МИД РФ

По его словам, среди основных задач ОДКБ принято выделять борьбу с терроризмом, наркотрафиком, религиозным экстремизмом, нелегальной миграцией, меры реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера. Также заметное место в организации отводится миротворческой деятельности.

— С 2020 года число вызовов, с которыми столкнулась ОДКБ, существенно возросло. К ним добавились вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном, массовые протесты оппозиционных сил в Белоруссии, попытка государственного переворота в Казахстане и, наконец, угрозы, исходящие для национальной безопасности Белоруссии и России со стороны НАТО. В этом смысле перед организацией сегодня остро стоит вопрос ее дальнейшего развития, повышения эффективности и возможностей, — считает эксперт.

По словам Тиграна Мелояна, учитывая появление новых видов вооружений, растущее применение в военной сфере новых технологий, включая искусственный интеллект, встает вопрос об условиях и правилах их использования.

О каком оружии идет речь

На сегодняшний день новых видов оружия, которыми располагают страны ОДКБ, не очень много. Это, прежде всего, гиперзвуковое, лазерное оружие, а также беспилотные системы, сказал «Известиям» военный эксперт, редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

— Дронами занимаются практически все участники ОДКБ в том или ином виде. Речь идет о беспилотниках, работающих в трех средах. К ним относятся воздушные (летающие) дроны, включая FPV-дроны, которые достаточно просты и могут выпускаться чуть ли не кустарно, не требуя высоких технологий. Более крупными воздушными беспилотниками, чем FPV, занимаются Россия, Белоруссия и Казахстан, — пояснил эксперт.

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

По его словам, морские безэкипажные катера и подводные необитаемые аппараты есть только у РФ, хотя ими может обладать и Казахстан, поскольку у него есть выход к Каспийскому морю. Сухопутными (роботизированные платформы) дронами, которые входят в состав различных комплексов вооружения наземного базирования, также занимаются практически все члены объединения. Эксперт отметил, что это не очень сложная и не самая технологически емкая разработка.

Лазерные системы в первую очередь сейчас нужны для борьбы с дронами, ими занимаются только две страны из числа участников ОДКБ — Россия и Белоруссия, добавил Дмитрий Корнев. На недавно завершившихся учениях «Запад-2025» белорусские инженеры показали лазерный комплекс «Шафран». Он предназначен для уничтожения зависающих дронов, низколетящих беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и может достаточно серьезно дополнить войсковую противовоздушную оборону либо ПВО объектов.



— По гиперзвуковым системам лидирующую позицию занимает Россия, но в Белоруссии тоже ведутся работы по ракетным комплексам, которые в перспективе могут стать носителями гиперзвуковых боевых ракет, это, в частности, «Полонез», — полагает он.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) В-200 «Полонез» Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Эксперт также отметил, что у РФ есть гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» с самолетом-носителем МИГ-31К и ракетный комплекс «Орешник». Что касается остальных стран, то если там и появится гиперзвуковое оружие, то скорее на уровне просто принятия на вооружение образцов иностранной военной техники. В том числе, возможно, российского производства, заключил Дмитрий Корнев.

Как новое соглашение поможет бороться с угрозами

Необходимость разработки этого документа обусловлена рядом факторов, отметила в разговоре с «Известиями» профессор кафедры конституционного (государственного) и международного права Военного университета им. князя Александра Невского Минобороны, разработчик документа Нателла Синяева.

— Это и отсутствие системного правового регулирования в государствах — членах ОДКБ в области применения новых видов оружия и технологий. И расширение спектра угроз национальной и коллективной безопасности, изменение их характера и интенсивности. В связи с этим повышается уровень опасности последствий применения такого оружия как для государств-участников, так и для общества. Поэтому документ на межгосударственном уровне должен задать единые правила для мирного и военного времени, — пояснила она.

Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets

При этом перечислить, определить круг оружия, характеризующегося как новое, сегодня очень сложно, так как невозможно заглянуть в будущее и спрогнозировать достижения науки и техники в очень быстро меняющемся мире, отметила эксперт.

— Оружием могут стать и привычные бытовые устройства, например, дистанционно управляемые элементы умного дома. Это классические предметы двойного назначения: о «втором» назначении своего чайника или микроволновой печи пользователи могут и не догадываться. Скрытые функции мирных предметов существуют, а значит, могут быть использованы. То, что еще вчера было потребительской платформой для аэросъемки или «детской игрушкой», сегодня превращается в носитель оружия: массовые гражданские БПЛА (дроны, коптеры) переоборудуются для доставки боеприпасов и ведения разведки, — пояснила Нателла Синяева.

Развитие новых систем вооружений предполагает необходимость их упоминания в нормативных актах как на национальном уровне, так и в рамках военных союзов, заявил проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович.

— Мы находимся лишь в самом начале революции в военном деле, и это связано не только с СВО, но и со стремительным развитием технологий, в частности, искусственного интеллекта. Разумеется, всё это требует кодификации, тем более, у ОДКБ большие планы. И крайне существенный потенциал, вопреки пропаганде, звучащей со стороны наших оппонентов. И именно ОДКБ предстоит играть важнейшую роль в рамках построения новой архитектуры единой и неделимой безопасности в Евразии, — пояснил он «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С этим мнением согласен военный эксперт, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Вадим Корощупов.

— Сейчас идет активное развитие военных технологий, некоторые пишут о революции в военном деле. Например, создаются универсальные дроны, которые способы выполнять разные функции: от разведки до барражирующих боеприпасов. Появление новых видов вооружения нужно зафиксировать в стратегических документах, — отметил он.

По его словам, нынешние соглашения по ядерному оружию не учитывают, например, дроны и антидроновые системы. Но если в будущем будут эти вооружения включать в международные договора, то необходимо уже сейчас внедрить их в документы, резюмировал эксперт.