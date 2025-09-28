Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат

В допинг-пробе лыжника Андрея Парфенова был обнаружен мельдоний. Об этом 28 сентября сообщил РБК.

«Трехкратный чемпион России в лыжных гонках 37-летний Андрей Парфенов сообщил, что сдал положительную допинг-пробу на мельдоний», — говорится в публикации.

В пресс-службе отметили, что спортсмен несет полную ответственность за нарушение антидопинговых правил, но попросили команду и болельщиков поддержать Парфенова в этой непростой ситуации. Там подчеркнули, что не раз убеждались в его «чистоте» и высоком уровне спортивного мастерства.

Чтобы понять все обстоятельства произошедшего и не допустить подобных случаев в будущем, будет проведено тщательное внутреннее расследование.

24 сентября в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщили о дисквалификации на один год за нарушение антидопинговых правил горнолыжницы Ярославы Поповой. Спортсменке 23 года, на чемпионате России – 2025 она стала третьей в слалом‑гиганте и второй в параллельном слаломе.

