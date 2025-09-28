Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 28 сентября прокомментировала слова основателя Telegram Павла Дурова о том, что французские спецслужбы около года назад просили помочь Молдавии цензурировать каналы мессенджера перед президентскими выборами.

«Кто бы сомневался. Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрения совести по всем направлениям», — рассказала она в интервью «РИА Новости».

Ранее в этот день Дуров сообщил, что около года назад французские спецслужбы связались с ним и попросили помочь властям Молдавии цензурировать некоторые каналы платформы. По его словам, после проверки указанных каналов были удалены лишь те, которые явно нарушали правила мессенджера. Кроме того, спустя время Telegram получил второй список, однако запрос не был выполнен.

