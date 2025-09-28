Реклама
Суд окончательно отстранил партию «Великая Молдова» от участия в выборах

Фото: Global Look Press/IMAGO/Fotostand
Апелляционная палата Молдавии оставила в силе решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об окончательном исключении партии «Великая Молдова» от участия в парламентских выборах. Об этом 28 сентября заявила лидер партии Виктория Фуртунэ.

«Апелляционная палата оставила в силе решение ЦИК об исключении партии с выборов», — рассказала она в беседе с «РИА Новости».

По словам Фуртунэ, партия уже опротестовала это решение в Высшей судебной палате. Политик добавила, что с самого утра знала о принятии именно такого решения и задержке до ночи судебных разбирательств в день выборов.

Она подчеркнула, что подобная мера была принята для аннулирования бюллетеней, в которых были голоса за партию «Великая Молдова», и подсчета их в пользу правящей партии «Действие и солидарность».

По мнению Фуртунэ, после подсчета властями бюллетеней им «станет ясна ситуация». Она также отметила, что решение будет приниматься «исходя из собственных интересов, а не интересов народа».

«Но мы будем бороться и дальше. Я уверена, много вещей выйдет наружу и многое еще изменится в ближайшее будущее. Я буду бороться до конца за народ», — заключила политик.

«Есть опасения, что правящая партия может не признать выборы в Молдавии»
Депутат республиканского парламента Богдан Цырдя — о запугивании населения страны, сотрудничестве с НАТО и давлении на оппозицию

В этот же день ЦИК Молдавии отстранила от парламентских выборов оппозиционную партию «Великая Молдова». Отмечается, что в качестве аргументов для отстранения приводятся факты использования кандидатом незадекларированных финансовых средств, в том числе из-за рубежа, подкупа избирателей, а также участия в замаскированном блоке с партиями, признанными неконституционными.

В тот же день ЦИК Молдавии также отстранила другую оппозиционную партию «Сердце Молдовы» от выборов. В избирательном органе сослались на решение суда в Кишиневе, который на год ограничил деятельность политсилы по запросу министерства юстиции.

