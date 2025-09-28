Власти Молдавии готовятся аннулировать выборы по румынскому сценарию. Об этом 28 сентября заявил экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

По его словам, президент Молдавии Майя Санду «желает и готова отменить выборы» в ближайшее время.

«Нынешняя власть рассматривает вариант аннулирования выборов по румынскому сценарию (в декабре прошлого года в Румынии аннулировали выборы президента после первого тура. — Ред.)», — сказал Додон.

Политик добавил, что Молдавия должна иметь хорошие отношения и с Западом, и с Востоком, а также «исключить ксенофобию, которую видят граждане».

Он подчеркнул, что не знает ни одну власть за 34 года независимости, которая бы «позволяла себе так издеваться над народом».

28 сентября в Молдавии начались парламентские выборы. Избирательные участки в стране открылись в 07:00 (совпадает с мск) и закроются в 21:00. Кроме того, 301 участок будет функционировать за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тыс. экземпляров. Согласно текущим данным, явка на парламентских выборах превысила 14%.

Гражданка Молдавии, пришедшая на парламентские выборы в Москве, рассказала «Известиям», что к избирателям из России относятся очень плохо, как к «отбросам общества». По ее словам, в США и европейских странах открыли много избирательных пунктов, а в столице РФ — всего два.

