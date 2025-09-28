Родственник Гуцул рассказал о запугивании граждан Молдавии на выборах

Власти Молдавии запугивают граждан и пытаются лишить их права голоса, особенно сильно давление ощущают жители Гагаузии. Об этом 28 сентября рассказал «Известиям» родственник главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул Владимир Буюклы, приехавший в Москву из Санкт-Петербурга на парламентские выборы в республике.

«Мы пришли прекратить этот беспредел. <… > Мы ехали всю ночь, чтобы отдать свой голос. И каждый гражданин должен, имеет право прийти и голосовать против этого беспредела, того, что творится. Этот день для нас очень важный», — отметил он.

По словам избирателя, в России, где проживает более 350 тыс. граждан Молдавии, открыли лишь два участка, тогда как в Италии — 75, несмотря на меньшую численность граждан диаспоры. Буюклы подчеркнул, что такие действия направлены на то, чтобы снизить участие в голосовании молдаван из РФ, а также обеспечить поддержку проевропейских сил.

«Мы едины, и мы хотим, чтобы в Молдавии такое же единство было. Потому что сегодняшняя власть, сегодняшняя политика не идет по этому пути. Они хотят разрушения Молдавии. Поэтому каждый голос наш каждого человека, каждого гражданина Молдавии очень важен сегодня», — резюмировал Буюклы.

Как сообщил «Известиям» журналист Василий Мойсеенко, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) открыла для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) всего лишь 12 избирательных участков для голосования, а за несколько дней до выборов четыре из них перенесли в отдаленные населенные пункты. При этом в регионе проживают около 275 тыс. граждан с паспортами Молдавии.

28 сентября в Молдавии начались парламентские выборы. Избирательные участки в стране открылись в 07:00 утра и закроются в 21:00. Так, 301 участок будет функционировать за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тыс. экземпляров. По текущим данным, явка на парламентских выборах превысила 14%.

