Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал вероятным шатдаун правительства США
Мир
В ФРГ подтвердили участие задержанного украинца в подрыве «Северных потоков»
Мир
Кулеба допустил потерю Украиной территорий после конфликта
Мир
Трамп раскрыл подробности разговора с Путиным в Анкоридже
Мир
Орбан пообещал сбивать беспилотники в небе Венгрии
Мир
Миссия ЕС сообщила о двух россиянах на борту атакованного у Йемена судна
Мир
Принц Уильям посвятил актера Гари Олдмана в рыцари
Мир
Трамп не сдержал обещание и вновь сравнил Россию с «бумажным тигром»
Общество
В Госдуме предложили передавать пенсионные отчисления умерших наследникам
Мир
Кипр приостановил прием заявок на визу в России до 3 октября
Мир
Королю Бахрейна передали в дар двух камчатских соколов от имени президента России
Мир
Захарова пообещала высылку австрийского дипломата из РФ в ответ на решение Вены
Мир
Суд Австрии оправдал 10 обвиняемых в групповом изнасиловании девочки
Мир
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Филиппин
Общество
Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества на фоне санкций
Общество
В Донецке прошел молодежный концерт в День воссоединения Донбасса с РФ
Спорт
ФК «Реал» всухую обыграл «Кайрат» благодаря хет-трику Мбаппе

Родственник Гуцул рассказал о запугивании граждан Молдавии на выборах

Буюклы: власти Молдавии запугивают граждан и пытаются лишить их права голоса
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Власти Молдавии запугивают граждан и пытаются лишить их права голоса, особенно сильно давление ощущают жители Гагаузии. Об этом 28 сентября рассказал «Известиям» родственник главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул Владимир Буюклы, приехавший в Москву из Санкт-Петербурга на парламентские выборы в республике.

«Мы пришли прекратить этот беспредел. <… > Мы ехали всю ночь, чтобы отдать свой голос. И каждый гражданин должен, имеет право прийти и голосовать против этого беспредела, того, что творится. Этот день для нас очень важный», — отметил он.

По словам избирателя, в России, где проживает более 350 тыс. граждан Молдавии, открыли лишь два участка, тогда как в Италии — 75, несмотря на меньшую численность граждан диаспоры. Буюклы подчеркнул, что такие действия направлены на то, чтобы снизить участие в голосовании молдаван из РФ, а также обеспечить поддержку проевропейских сил.

«Мы едины, и мы хотим, чтобы в Молдавии такое же единство было. Потому что сегодняшняя власть, сегодняшняя политика не идет по этому пути. Они хотят разрушения Молдавии. Поэтому каждый голос наш каждого человека, каждого гражданина Молдавии очень важен сегодня», — резюмировал Буюклы.

«Выборы 2025 года в Молдове нельзя назвать демократичными и свободными»
Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу — о преследовании оппозиционных политиков, фальсификации голосов на выборах, сотрудничестве Кишинева с НАТО

Как сообщил «Известиям» журналист Василий Мойсеенко, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) открыла для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) всего лишь 12 избирательных участков для голосования, а за несколько дней до выборов четыре из них перенесли в отдаленные населенные пункты. При этом в регионе проживают около 275 тыс. граждан с паспортами Молдавии.

28 сентября в Молдавии начались парламентские выборы. Избирательные участки в стране открылись в 07:00 утра и закроются в 21:00. Так, 301 участок будет функционировать за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тыс. экземпляров. По текущим данным, явка на парламентских выборах превысила 14%.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025