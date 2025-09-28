Предпринимателю Портнягину начислили почти 800 млн рублей налогов

Предпринимателю Дмитрию Портнягину начислили почти 800 млн рублей налогов. Соответствующая информация следует из базы данных Федеральной налоговой службы (ФНС), с которой ознакомились «Известия».

Уточняется, что новая сумма, которую бизнесмен должен государству, составляет 799 869 172 рубля.

Портнягин обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ («Легализация приобретенных другими лицами преступным путем денежных средств»).

Портнягина задержали в Ростове-на-Дону по делу о неуплате налогов 12 апреля 2024 года. Перед этим в принадлежащих предпринимателю помещениях бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia прошли обыски и следственные мероприятия. Следственный комитет (СК) России позднее сообщил, что по делу Портнягина полностью возмещен ущерб.

По данным следствия, Портнягин уклонился от уплаты налога на сумму более 124 млн рублей с 2018 по 2020 год. Кроме того, в дальнейшем он совершал финансовые операции с полученными преступным путем деньгами, переведя на счета третьих юрлиц более 91 млн рублей. Жена бизнесмена Екатерина проходит по уголовному делу в качестве подозреваемой. Как полагает следствие, супруги совершали финансовые операции с полученными преступным путем деньгами.