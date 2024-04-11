Источник сообщил об обысках в принадлежащих Портнягину Club 500 и Siberia
В принадлежащих блогеру Дмитрию Портнягину помещениях Club 500 и банного комплекса Siberia идут обыски и следственные мероприятия, сообщает 11 апреля источник «Известий».
Предположительно, мероприятия могут быть связаны с проверкой блогера на предмет уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных незаконным путем, уточнил собеседник. По его данным, долг Портнягина перед налоговой составляет около 108,7 млн рублей.
Также источник сообщил о задержании супруги блогера Екатерины, ее везут на опрос.
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