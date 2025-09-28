В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 28 сентября сообщил представитель Росавиции Артем Кореняко.
«Аэропорт Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в Telegram-канале.
По словам Кореняко, ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Об ограничениях в аэропорту Ярославля стало известно ранее в этот день. Отмечается, что подобные меры также были введены в аэрогаванях Жуковского и Пскова. До этого временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пензы, Калуги и Самары.
