Временные ограничения на работу ввели в аэропортах Пензы, Калуги и Самары
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пензы, Калуги и Самары. Об этом 28 сентября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорты Калуга, Пенза, Самара. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
По словам Кореняко, соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ранее, 27 сентября, Кореняко сообщил о введении временных ограничений в аэропорту Волгограда. Он уточнил, что это требовалось для обеспечения безопасности полетов. Позже он заявил, что они были сняты.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ