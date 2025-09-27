В аэропорту Волгограда были введены ограничительные меры на прием и выпуск ВС

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Волгограда. Об этом 27 сентября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в сообщении в Telegram-канале.

Представитель Росавиации уточнил, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Кореняко в этот же день сообщил о введении ограничений в аэропорту Казани. Позднее он уточнил, что меры, принятые для обеспечения безопасности полетов, были сняты, и аэрогавань продолжила принимать и выпускать воздушные суда.

