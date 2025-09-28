В аэропортах Жуковского, Пскова и Ярославля ввели ограничения на полеты

В аэрогаванях Жуковского, Пскова и Ярославля ввели временные ограничения на полеты. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Жуковский (Раменское). Псков. Ярославль (Туноша). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в этот же день Кореняко сообщил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пензы, Калуги и Самары. По его словам, это было сделано для обеспечения безопасности.

