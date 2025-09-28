В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на работу

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Волгограда. Об этом 28 сентября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

По его словам, соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее, 27 сентября, Кореняко сообщил о введении временных ограничений в аэропорту Волгограда. Он уточнил, что это требовалось для обеспечения безопасности полетов.

