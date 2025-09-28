Народные приметы на 28 сентября: что можно и нельзя делать

На Руси приметам издревле придавали особое значение. По ним судили о погоде, когда сеять и собирать урожай, что ожидать в будущем. Поэтому каждый день народного календаря был насыщен обрядами и суевериями. «Известия» рассказывают о популярных приметах воскресенья, 28 сентября, и какие церковные праздники отмечают в этот день.

Народные приметы на 28 сентября 2025 года

На Руси 28 сентября отмечали праздник Никита Гусятник, другое название — Никита Репорез. Прозвище день получил из-за того, что в эту пору в деревнях начинали забой откормленных за лето гусей, а также собирали с огородов репу, которая составляла основу крестьянского рациона.

Репу любили за ее неприхотливость, быстрый рост и способность давать обильный урожай даже при минимальном уходе. Кроме того, корнеплод долго хранился всю зиму, обеспечивая семью витаминами. Ее ели свежей, пареной, вареной, пекли с ней пироги и варили кашу. Еще одним блюдом на праздничном столе был запеченный гусь. Обычно его подавали с яблоками и репой в качестве гарнира.

Одновременно на Никиту Гусятника охотники устраивали последнюю в сезоне охоту на диких гусей перед тем, как те улетят на юг. Много примет дня также связано с гусями. В народе говорили: «Гуси летят — зимушку на хвосте тащат». Если гуси еще не улетели, то ожидали теплую погоду до конца осени. Если уже отправились в дальние края — готовились к морозам.

Другие приметы дня:

деревья покрылись инеем — пять дней будет лить дождь;

выдался ясный день — скоро подуют сильные ветра;

утки ныряют в водоемах — к дождю;

гусь прячет нос под крыло — к ранней зиме;

синицы беспокоятся — к похолоданию;

муравьи строят высокие муравейники — к суровой зиме;

пошел дождь — к поздней и сырой весне.

Что нельзя делать 28 сентября

В народной традиции праздник был связан с определенными запретами, соблюдение которых, по поверьям, оберегало от бед и несчастий. Например, на Никиту Гусятника нельзя было оставаться в одиночестве, иначе так можно было провести многие месяцы. Считалось, что чем более щедро и весело пройдет день, тем удачнее сложится год.

Что еще нельзя делать 28 сентября:

незамужним девушкам смотреть вслед улетающим гусям — иначе придется ждать суженого до весны;

хвастаться своими достижениями и достатком — ситуация может поменяться;

сорить деньгами, делать спонтанные покупки — это может привести к финансовым трудностям;

спорить, ругаться и скандалить — день, напротив, был одним из самых удачных для примирения;

выносить что-либо из дома — по поверьям, домовой в этот день пересчитывает добро, и если чего-то не досчитается, то разозлится.

Какой церковный праздник 28 сентября

Православная церковь 28 сентября вспоминает святого великомученика Никиту Готфского, жившего в IV веке на берегах Дуная. Он прославился тем, что проповедовал христианство среди соплеменников, после чего многие приняли крещение. Также Никита открыто обличал правителя-язычника Атанариха, за что был арестован и подвергнут пыткам.

Святого пытались заставить отречься от Христа, но, несмотря на истязания, он остался верен своей вере. В итоге мученика приговорили к смерти через сожжение. По преданию, когда его повели на казнь, огонь чудесным образом не опалил его тело. Позднее мощи Никиты Готфского были перенесены в Константинополь.

В эту же дату чтят память святителя и богослова Симеона, епископа Солунского, жившего в XV веке в Константинополе. После себя он оставил множество творений, включая «Диалог против ересей» и «О священных обрядах и таинствах Церкви», которые считаются каноническими. Святителя чтили уже при его жизни за труды, а также добродетели и заботу об обездоленных. В 1981 году святой был канонизирован Священным синодом Константинопольского патриархата.

Молитвы 28 сентября

Великомученику Никите Готфскому молятся об исцелении от неизлечимых болезней, освобождении от грехов и прельщений, наставлении на путь истинный. Считается, что молитвы к святому также способны придать мужество в испытаниях, в том числе тем, кто несет воинскую службу. Симеона Солунского просят о смирении, понимании истин веры, защите от ересей и поддержке в духовной жизни.

Молитва Никите Готфскому

«О великий Христов страстотерпче Никито! Услыши молитву нас, грешных, и избави нас (имена) от всякия печали и находящия напасти, от внезапныя смерти и от всякаго зла: в час же разлучения души от тела отжени, страстотерпче, всякую лукавую мысль и лукавыя бесы, яко да приимет души наша с миром в место светло Христос Господь Бог наш, яко от Него очищение грехов, и Той есть спасение душ наших, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

«О великий страстотерпче Христов и чудотворче, великомучениче Никите! Услыши нас, молящихся тебе со слезами (имена), и умоли Христа Бога, да помилует нас и подаст (содержание прошения), да славим и поем великия щедроты Отца и Сына и Святаго Духа, и твое святое заступление, во веки веков. Аминь».

Молитва Симеону Солунскому

Тропарь, глас 1

«Пастырь Фессалонитский в Дусе явился еси и вещатель Божественных таинств благодати, мудростию и светом добродетелей просиявый священноначальниче Симеоне. Сего ради яко Божественного тайноводителя почитаем тя, вопиюще: слава прославльшему тя Христу, слава венчавшему тя, слава подающему тобою нам благодать и милость».

Кондак, глас 4

«Тайнописатель изрядный Церкви в Дусе Святе явился еси, всеблаженне отче Симеоне, ибо таинств благодать сокровенную явил еси словом твоим».

