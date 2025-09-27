Воздвижение Креста Господня в 2025 году: как защитить дом и семью с помощью креста

В субботу, 27 сентября, православные верующие отмечают один из двунадесятых праздников церковного календаря — Воздвижение Креста Господня. Это единственный из двунадесятых праздников, который не связан с земной жизнью Христа. События, которым он посвящен, произошли спустя 300 лет после распятия Христа. Подробнее о празднике, его истории, а также о том, как защитить свой дом в этот день, — в материале «Известий».

Воздвижение Креста Господня: что это за праздник, история

Каждый год христиане отмечают двунадесятый праздник церковного календаря — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (или Крестовоздвижение). Православные его отмечают 27 сентября по новому стилю (у католиков праздник приходится на 14 сентября).

История праздника восходит к IV веку. Согласно церковному преданию, святой Крест, на котором был распят Иисус Христос, считался пропавшим, но был найден царицей Еленой (матерью римского императора Константина Великого) около 326 года в Иерусалиме, на Голгофе. Началось почитание Креста не только как орудия страдания, но и как символа спасения.

Икона «Воздвижение Креста Господня» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, с VII века праздник воплощает собой еще одно важное событие — возвращение Животворящего Креста из плена в Персии. В 614 году персы захватили Иерусалим и увезли Крест, а в 628 году византийский император Ираклий добился возвращения святыни.

Название «Воздвижение» прямо указывает на церковную традицию поднимать Крест (воздвигать его), чтобы все верующие могли увидеть его и поклониться.

С тех пор праздник стал одним из двунадесятых (то есть 12 главных) в православном календаре.

Богослужение 27 сентября: особенности

Праздник Воздвижения Креста Господня носит одновременно радостный и скорбный характер. Он напоминает христианам о великой победе Спасителя над смертью и вместе с тем о крестных страданиях, через которые эта победа была достигнута.

Как и в любой великий церковный праздник, в день Воздвижения проводится всенощное бдение и праздничная литургия. Главная особенность службы заключается в особом чине воздвижения Креста: святыню торжественно выносят из алтаря, чтобы верующие могли поклониться ей. Священник возвышает крест над собой, выходит с ним через северные врата и устанавливает его на аналое в центре храма, сопровождая это каждением и молитвами.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В этот день духовенство облачается в темные богослужебные одежды, а женщины по традиции покрывают головы черными или темными платками. В знак памяти о страданиях Господа установлен строгий пост: разрешается лишь растительная пища, тогда как мясо, молочные продукты и иная животная пища исключаются.

Воздвижение Креста Господня в народной традиции

Празднование Воздвижения Креста включает в себя традиционные богослужения, молитвенные акты, а также народные элементы, связанные с домом и его защитой.

27 сентября также совпадает с народным днем, известным как третьи Осенины — праздник окончания жатвы и перехода к осенним хлопотам.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

В сельских районах сохраняются обычаи подкладывать деревянные крестики, ветки рябины крест-накрест в закрома и амбары или над дверными косяками, чтобы защитить зерно, скот, имущество.

Как защитить дом и семью с помощью Животворящего Креста Господня

В православном сознании крест — не просто символ, но действенное духовное оружие, защита от злых сил. В связи с этим существует множество, часто народных, способов защиты дома и семьи в этот день.

27 сентября было принято рисовать мелом крест в углах дома или, например, на чердаке и в кладовой, чтобы защитить свое жилище от темных сил и разных бед. Изображали его и над входом. Поля, с которых собирали урожай, было принято обходить с крестом в руках и просить Бога послать хлеб насущный на следующий год.

Во время службы вечером накануне праздника Крестовоздвижения крест омывают благовонной водой. После литургии на следующий день ее раздают народу. Верующие также используют ее у себя дома: окропляют пороги, дверные косяки и другие пространства дома. Делают это, читая молитву, чтобы защитить жилье от людей с дурными помыслами и нечистой силы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На Руси 27 сентября также поднимали кресты на недавно построенных храмах, возводили маленькие часовни, устанавливали придорожные кресты. Делалось это в благодарность за защиту от захватчиков, засухи и мора.

Важно помнить, что крест не превращается в «амулет», лишенный смысла. Крест — не магический талисман, а символ и средство богопомощения. Надеяться исключительно на формальные обряды без духовной жизни — значит упускать глубину веры.

При разумном сочетании внутренней духовности, молитвы и внешних обрядов крест в доме может служить знаком Божией защиты, напоминанием о жертве Христовой, символом спасения и укрепления для всех его обитателей.

Молитвы на Воздвижение Креста Господня 27 сентября

— Тропарь Воздвижения Креста Господня. «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным христианом на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство».

— Кондак Воздвижения Креста Господня. «Вознесенный на Крест добровольно, соименному Тебе новому народу милости Твои даруй, Христе Боже; возвесели силою Твоею верных людей Твоих, подавая нам победы над врагами, в помощь имеющим от Тебя, оружие мира, непобедимую победу».

— Молитва Честному и Животворящему Кресту Господню. «Кресте Честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упражняя и благоговение даруя ми, и жизнь, и силу, содействием Святаго Духа и честными Пречистыя Богородицы мольбами. Аминь».