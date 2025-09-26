Реклама
Прямой эфир
Армия
Материалы с данными сбитого при атаке по резиденции Путина БПЛА переданы США
Общество
Путин согласился со сравнением удара ВСУ по Хорлам с сожжением людей в Одессе
Мир
В Норвегии зафиксировали рост случаев насилия над женщинами
Общество
Умер бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев
Происшествия
Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву дронов
Мир
В ВТП заявили о планах сотен фирм ФРГ продолжать ведение бизнеса на территории РФ
Мир
Москалькова обратилась в ООН с призывом осудить удар ВСУ по Херсонской области
Мир
Reuters сообщило о порядка 40 погибших и 115 пострадавших в Швейцарии
Общество
Минздрав Крыма сообщил о состоянии госпитализированных после атаки ВСУ на Хорлы
Мир
Председатель Совета Белоруссии осудила атаку ВСУ в Херсонской области
Мир
Трамп признал использование макияжа на руках
Мир
Лавров выразил уверенность в поддержке партнеров по ОДКБ
Мир
Экс-премьер Украины призвал «хозяев» Киева осудить теракт ВСУ
Общество
Фигуристке Загитовой подарили на Новый год японский клинок
Общество
В Москве в новогоднюю ночь родились 44 ребенка
Общество
Сальдо доложил Путину о ситуации после атаки ВСУ на Хорлы
Общество
Минюст подал иск о ликвидации общества защиты животных «Фауна»

Чудесный православный обряд в честь праздника 27 сентября — чин Воздвижения Креста Господня

В 2025 году событие выпадает на субботу
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В субботу, 27 сентября, православные христиане отмечают один из важнейших двунадесятых праздников — Воздвижение Креста Господня. Эта дата объединяет несколько ключевых событий церковной истории: обретение Креста, на котором был распят Иисус Христос, освящение храма Воскресения в Иерусалиме и возвращение святыни из персидского плена в VII веке. Праздник сопровождается строгим постом и особым чином воздвижения, когда крест возносится перед верующими как символ победы над смертью и спасения человечества. Подробнее — в материале «Известий».

История праздника Воздвижения Креста Господня

Воздвижение Креста Господня — один из центральных христианских праздников, связанный с памятью о находке и торжественном обретении Животворящего Креста, на котором был распят Иисус Христос. По церковному преданию, поиски места распятия и останков креста в начале IV века возглавила царица Елена — мать императора Константина.

В результате раскопок были обнаружены три креста. Обретение Креста и освящение построенной на месте распятия Константиновой базилики над Гробом Господним легло в основу установления особого праздника, который в церковной традиции закрепился в IV–VII веках.

Кроме обретения в содержание праздника вошло и другое значимое событие — возвращение Креста в иерархическую и молитвенную жизнь Восточной церкви после его временной утери и последующего возвращения из персидского плена в VII веке, связанное с именем императора Ираклия.

Именно совокупность этих событий — находка, освящение храма и возвращение реликвии — определила богословский и исторический контекст праздника.

Русский православный крест: что означает каждая перекладина, отличие от католического креста
Исторически этот вариант встречается в византийском искусстве с VI века

Воздвижения Креста Господня: богослужения и обряды

Праздник входит в число двунадесятых и в богослужебном уставе занимает особое место. В его структуре сочетаются элементы памяти о Кресте, литургической торжественности и практики публичной демонстрации святыни. Вечером накануне и в сам день совершаются особые службы с тропарями и кондаками, посвященными крестной жертве Христа и ее спасительному значению для мира.

Одним из ключевых моментов является чин воздвижения: в центре храма устанавливается крест (часто украшенный базиликом или цветами), с ним совершается особая церемония: тропарь «Кресту Твоему...» поется несколько раз, крест возводится и показывается молящимся для поклонения, после чего верующие преклоняют колени и прикладываются к святыне.

В разных поместных традициях существуют нюансы, например, порядок процессий, ритуал принесения реликвии и ее выставления на аналое, а также сопутствующие песнопения, но смысл обряда сохраняется единый.

Крест предстает как символ победы над смертью и дарования спасения. В богослужебной практике этого дня подчеркивается строгость и покаянный тон: Воздвижение всегда сопровождается постным характером службы, имеет предпразднство и восемь дней попразднства в уставе Восточной церкви. Подробные тексты чина и песнопений зафиксированы в типиконе и богослужебных книгах и доступны в переводах и публикациях богослужебной традиции.

Самая мощная молитва о покаянии – Иисусова молитва: текст, кому помогает
Как правильно обращаться к Богу с молитвой покаяния и обновления

Воздвижения Креста Господня: что нельзя делать 27 сентября

Традиция и народные представления с течением веков породили ряд запретов и рекомендаций, связанных с этим днем. В церковном уставе самой Церкви главным является постный характер дня. Воздвижение считается днем строгого поста, поэтому верующим рекомендуется воздерживаться от употребления мясных и молочных продуктов.

Кроме того, в народной практике к Воздвижению приурочены советы и запреты бытового характера: не заниматься тяжелой работой, отложить стирку, шитье, не вступать в ссоры и не допускать богохульства и сквернословия.

Пастыри обращают внимание на то, что истинное значение дня в покаянии, молитве, внимании к крестному пути Христа и обновлению собственной веры.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026