В субботу, 27 сентября, православные христиане отмечают один из важнейших двунадесятых праздников — Воздвижение Креста Господня. Эта дата объединяет несколько ключевых событий церковной истории: обретение Креста, на котором был распят Иисус Христос, освящение храма Воскресения в Иерусалиме и возвращение святыни из персидского плена в VII веке. Праздник сопровождается строгим постом и особым чином воздвижения, когда крест возносится перед верующими как символ победы над смертью и спасения человечества. Подробнее — в материале «Известий».

История праздника Воздвижения Креста Господня

Воздвижение Креста Господня — один из центральных христианских праздников, связанный с памятью о находке и торжественном обретении Животворящего Креста, на котором был распят Иисус Христос. По церковному преданию, поиски места распятия и останков креста в начале IV века возглавила царица Елена — мать императора Константина.

В результате раскопок были обнаружены три креста. Обретение Креста и освящение построенной на месте распятия Константиновой базилики над Гробом Господним легло в основу установления особого праздника, который в церковной традиции закрепился в IV–VII веках.

Кроме обретения в содержание праздника вошло и другое значимое событие — возвращение Креста в иерархическую и молитвенную жизнь Восточной церкви после его временной утери и последующего возвращения из персидского плена в VII веке, связанное с именем императора Ираклия.

Именно совокупность этих событий — находка, освящение храма и возвращение реликвии — определила богословский и исторический контекст праздника.

Воздвижения Креста Господня: богослужения и обряды

Праздник входит в число двунадесятых и в богослужебном уставе занимает особое место. В его структуре сочетаются элементы памяти о Кресте, литургической торжественности и практики публичной демонстрации святыни. Вечером накануне и в сам день совершаются особые службы с тропарями и кондаками, посвященными крестной жертве Христа и ее спасительному значению для мира.

Одним из ключевых моментов является чин воздвижения: в центре храма устанавливается крест (часто украшенный базиликом или цветами), с ним совершается особая церемония: тропарь «Кресту Твоему...» поется несколько раз, крест возводится и показывается молящимся для поклонения, после чего верующие преклоняют колени и прикладываются к святыне.

В разных поместных традициях существуют нюансы, например, порядок процессий, ритуал принесения реликвии и ее выставления на аналое, а также сопутствующие песнопения, но смысл обряда сохраняется единый.

Крест предстает как символ победы над смертью и дарования спасения. В богослужебной практике этого дня подчеркивается строгость и покаянный тон: Воздвижение всегда сопровождается постным характером службы, имеет предпразднство и восемь дней попразднства в уставе Восточной церкви. Подробные тексты чина и песнопений зафиксированы в типиконе и богослужебных книгах и доступны в переводах и публикациях богослужебной традиции.

Воздвижения Креста Господня: что нельзя делать 27 сентября

Традиция и народные представления с течением веков породили ряд запретов и рекомендаций, связанных с этим днем. В церковном уставе самой Церкви главным является постный характер дня. Воздвижение считается днем строгого поста, поэтому верующим рекомендуется воздерживаться от употребления мясных и молочных продуктов.

Кроме того, в народной практике к Воздвижению приурочены советы и запреты бытового характера: не заниматься тяжелой работой, отложить стирку, шитье, не вступать в ссоры и не допускать богохульства и сквернословия.

Пастыри обращают внимание на то, что истинное значение дня в покаянии, молитве, внимании к крестному пути Христа и обновлению собственной веры.