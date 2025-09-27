Народные приметы на 27 сентября: что можно и нельзя делать

На Руси приметам издревле придавали особое значение. По ним судили о погоде, когда сеять и собирать урожай, что ожидать в будущем. Поэтому каждый день народного календаря был насыщен обрядами и суевериями. «Известия» рассказывают о популярных приметах субботы, 27 сентября, и какие церковные праздники отмечают в этот день.

Народные приметы на 27 сентября 2025 года

На Руси 27 сентября отмечали Воздвиженьев день, или Капустницу. Праздник служил рубежом между бабьим летом и первыми осенними заморозками, или, как говорили в старину, — зазимками, что знаменовало окончательное наступление осени. «Пришло Воздвижение — кафтан с шубой меряется», — говорили в народе, подмечая скорое наступление зимы.

С праздником связано множество обычаев и традиций. В деревнях в эту пору готовили пироги с капустной начинкой и рубили капусту для заготовок на зиму. Молодежь устраивала «капустные вечерки», более напоминающие смотрины. Именно на таких вечерах парни и девушки присматривали себе пару. Существовало поверье, что если девица, собираясь на посиделки, семь раз прочтет особый заговор, то приглянувшийся ей парень ответит взаимностью.

В смену сезонов большое значение придавали погодным приметам. По ним судили о погоде не только в ближайшие дни, но и месяцы. Так, если 27 сентября журавли медленно кружатся в небе, то зима задержится, а осень будет долгой и теплой.

Другие приметы дня:

если в этот день дует холодный ветер — следующее лето будет сухим;

на небе взошла красная Луна — к ясной погоде без осадков;

не видно перелетных птиц — зима наступит раньше, чем обычно, и будет снежной;

если рябина сбрасывает ягоды — зима будет ветреной и холодной;

кот весь день смотрит в окно — поднимется сильный ветер;

выдалась теплая солнечная погода — тепло продержится до Покрова.

Что нельзя делать 27 сентября

В Воздвиженьев день крестьяне придерживались определенных запретов, чтобы избежать беды. Например, нельзя было держать открытой дверь, как входную, так и внутри дома. Считалось, что с наступлением холодов в жилище могли заползти змеи. Также в этот день соблюдается строгий пост. Поэтому нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и готовить на сливочном масле.

Что еще нельзя делать 27 сентября:

планировать важные дела и заниматься рукоделием — считалось, что так может пропасть здоровье;

ходить в лес, особенно одному, — предки верили, что в эту пору там просыпается нечисть;

купаться в реках и озерах — можно подхватить лихорадку и проболеть до зимы;

незамужним девушкам есть картофель — по поверьям, иначе еще год просидеть в девках.

Какой церковный праздник 27 сентября

Православная церковь 27 сентября отмечает Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Этот день относится к числу двунадесятых — двенадцати важнейших православных праздников, в который предусмотрен строгий пост. История торжества восходит к IV веку и связана с именем равноапостольной царицы Елены, матери византийского императора Константина Великого.

Она отправилась по святым местам в Иерусалим и во время своей миссии нашла Крест Господень неподалеку от Голгофы, где был распят Спаситель. К месту стеклось множество христиан. Чтобы все могли поклониться святыне, иерусалимский патриарх Макарий стал высоко воздвигать (поднимать) Крест. Отсюда и произошло название праздника. Позднее в эту же дату стали отмечать еще одно событие — возращение Креста из персидского плена, где реликвия провела 14 лет.

В эту же дату православные празднуют Преставление святителя Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского и богослова, который почитается как один из трех Вселенских святителей и учителей Церкви вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом. Последние годы жизни Иоанн провел в изгнании. Он отошел к Господу в 407 году, будучи уже сильно больным и изможденным. В 438 году его мощи перенесли в Константинополь.

Молитвы 27 сентября

На Воздвижение Креста Господня молятся об укреплении веры, помощи в борьбе с искушениями, исцелении от болезней, обретении семейного счастья и согласии между родными. К Иоанну Златоусту обращаются с просьбами о защите от недобрых намерений, излечении от болезней, справедливом наказании для обманщиков и врагов. Также считается, что молитва Иоанну Златоусту помогает обрести уверенность, получить помощь в учебе и стать мудрее.

Молитва на Воздвижение

«О Всечестный и Животворящий Кресте Господень, Кровию Христа Бога нашего освященный! Ты еси знамение победы на враги нашя видимыя и невидимыя. Ты имаши явитися в час Страшнаго Суда Христова. Тебе смиренно покланяюся, честно прикасаюся и любезно тя лобызаю, нынешнее моление к Распятому на тебе принося, да исцелит мя силою в тебе Своею от всех недугов душевных и телесных, и сохранит от враг видимых и невидимых, и неосужденна на Суде Своем одесную поставит. Ей, Животворящий Кресте святый! На Тебе Спас, умирая за умершыя грехми человеки, дух Свой яко человек испусти, кровь же и воду источи, и сими треми едино, еже паче всех есть на потребу, спасение нам содела, во славу источника вод живых Бога Отца, Себе же, от кровей Девических воплощенна Бога Сына, и Бога Духа Святаго, оживляющаго дух человечь, Ихже Триех во едином Божестве славити и мне пособи от воды крещения восприятою верою непорочною, во причастии же Плоти и Крове Господних надеждою несумненною, и в покаянии духом сокрушенным, и любовию нелицемерною, да тако не токмо в жизни сей плачевней, яко вода мимотекущей, но и в будущем блаженнем животе прославлю Господа, пособием силы твоея, Кресте треблаженне, и поклонюся Ему самым лица зрением верованному, одержанием же чаянному и наслаждением любимому, единому в Троице славимому в безконечныя веки веков. Аминь».

Молитва Иоанну Златоусту

«О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Господа приял еси и, яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси: сего ради воистину вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Ты еси отроком — послушания образ, юным — целомудрия светило, мужем — трудолюбия наставник, старым — незлобия учитель, иноком — воздержания правило, молящимся — вождь от Бога вдохновенный, мудрости ищущим — ума просветитель, витиям доброглаголивым — слова живаго источник неисчерпаемый, благотворящим — милосердия звезда, начальствующим — правления мудраго образ, правды ревнителем — дерзновения вдохновитель, правды ради гонимым — терпения наставник: всем вся был еси, да всяко некия спасеши. Над всеми же сими стяжал еси любовь, яже есть соуз совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся дарования во единем лице твоем во едино совокупил еси и туюжде любовь, разделенная примиряющую, в толковании словес апостольских всем верным проповедал еси. Мы же грешнии <...> к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное будем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

