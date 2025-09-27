Киев осудил решение международного комитета по паралимпийцам из России

Киев осудил решение допустить российских паралимпийцев с флагом и гимном и потребовали его изменения. Об этом 27 сентября говорится на сайте министерства молодежи и спорта Украины.

«Призываем весь спортивный мир, спортивные институции, спортсменов и тренеров, не потерявших моральный компас, осудить это решение и потребовать его изменения», — говорится в сообщении.

Также министерство молодежи и спорта Украины обратилось к организаторам зимней Олимпиады 2026 года с призывом не допустить появления на Играх российских флагов.

Паралимпийский комитет России (ПКР) 27 сентября сообщил, что добился своего восстановления по членству в МПК. Международный комитет принял это решение в Южной Корее. Теперь спортсмены смогут участвовать в соревнованиях мирового уровня, используя национальные флаг, герб и гимн.

В тот же день министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что решение допустить российский паралимпийцев до международных соревнований — знаковое событие для мирового спорта. Дегтярев добавил, что международное голосование показало наличие «здравых сил», которые поддерживают развитие спорта без ограничений.

