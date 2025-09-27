Реклама
Член совета при главе Бурятии предложила поправки для защиты Байкала

Арсеньева: возможно, стоит создать резервации на Байкале для уборки мусора
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Государство могло бы выплачивать местным жителям компенсации за проживание в обмен на поддержание чистоты береговой линии Байкала. Об этом 27 сентября сообщила член общественного совета представителей байкальских районов при главе Бурятии Галина Арсеньева.

«Никто не будет так бережно относиться к Байкалу, как это делает местное население», — рассказала она в интервью РБК.

Арсеньева считает, что такая инициатива может помочь решить проблему «байкальской правовой аномалии», когда особый охранный статус озера и правовые коллизии лишают местных жителей возможности владеть частной собственностью.

Проблемы с правовым статусом Байкала связаны с особым законодательством, действующим на территории Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Там запрещено строительство новых дорог, очистных сооружений, расширение кладбищ и другие изменения, что затрудняет развитие населенных пунктов. Ситуация касается почти 140 тыс. человек в Иркутской области и Бурятии, что, по словам Арсеньевой, приводит к оттоку населения.

Кроме того, она также предлагает сократить территорию экологической зоны или вывести некоторые населенные пункты за ее пределы. Однако экологи считают, что изменение границ зоны может негативно повлиять на природоохранный статус Байкала. Они предлагают искать другие пути решения проблемы, внося изменения в законодательство.

В сетях микропластика: озеру Байкал угрожает экологическая катастрофа
Как дайверы и ученые борются с последствиями загрязнения

24 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что регионы России смогут получать субсидии на создание очистных сооружений вблизи Байкала. По его словам, эта инициатива касается двух субъектов — Бурятии и Иркутской области. Мишустин также отметил, что в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрено свыше 9,5 млрд рублей на реконструкцию и возведение очистных сооружений около Байкала.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

