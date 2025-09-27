Суд арестовал двух фигурантов дела об отравлении алкоголем в Ленобласти

Сланцевский городской суд арестовал двух фигурантов дела об отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти. Об этом 27 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

«Сланцевским городским судом Ленинградской области избрана мера пресечения в отношении одного из подозреваемых по уголовному делу об отравлении суррогатным алкоголем на территории Ленинградской области», — говорится в Telegram-канале судов.

На кадрах видно, как подозреваемого ведут в суд сотрудники правоохранительных органов. По данным региональной прокуратуры, мужчине 78 лет, он 1946 года рождения.

По версии следствия, он реализовывал алкогольную продукцию на территории вблизи деревни Гостицы Сланцевского района. Задержанного арестовали на один месяц.

В прокуратуре добавили, что суд также заключил под стражу женщину 1964 года рождения. Согласно следствию, она, не имея лицензии на право закупки, поставки, хранения и перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, незаконно закупала эту продукцию.

Кроме того, подозреваемая хранила ее на территории города Сланцы, а затем неоднократно перевозила и сбывала другому обвиняемому. Это привело к смерти многих жителей района.

Ранее в этот день сообщалось, что в Ленобласти задержали восемь человек по делу о продаже суррогатного алкоголя. Там добавили, что в ходе расследования были проведены обыски, в результате которых было изъято более 1 тыс. л суррогатного алкоголя.

Накануне стало известно о массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области. При этом всего за текущий месяц жертвами суррогата стали 19 человек. По факту массового отравления были задержаны 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя Ольга Степанова. Позднее еще трем фигурантам предъявили обвинение в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ