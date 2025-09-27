ВС РФ освободили Степовое в Днепропетровской области и Дерилово с Майским в ДНР
Российские военнослужащие освободили населенные пункты Степовое в Днепропетровской области, а также Дерилово и Майское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 сентября сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Запад» решительными действиями освободили населенный пункт Дерилово Донецкой Народной Республики <...> Подразделения Южной группировки войск <...> освободили населенный пункт Майское Донецкой Народной Республики <...> Подразделения группировки войск «Восток» <...> освободили населенный пункт Степовое Днепропетровской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Красный Лиман, Удачное, Московское, Димитров, Петровка, Доброполье, Родинское и Рубежное в ДНР.
Отмечается, что потери украинских военных там составили до 475 человек. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили танк, бронетранспортер, два пикапа и два артиллерийских орудия.
По данным ведомства, средства противовоздушной обороны также сбили две управляемые авиационные бомбы и 131 беспилотник.
Накануне сообщалось, что российские военные в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области. Отмечается, что в ходе операции были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ. За неделю их потери на данном направлении составили около 1250 военнослужащих.
