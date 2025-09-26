Реклама
ВС России освободили Юнаковку в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области. Об этом 26 сентября сообщило Минобороны России.

«В течение недели (с 20 по 26 сентября. — Ред.) подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка Сумской области», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе операции были нанесены удары по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). За неделю украинская сторона на данном направлении потеряла около 1250 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены три танка, четыре боевые бронированные машины, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии.

Также ВС РФ нанесли удары по девяти станциям радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складам боеприпасов и материальных средств.

Танковый порыв: как батальон «Волга» помог освободить десятки населенных пунктов
Комбат рассказал «Известиям», как из обычных тверских добровольцев он создал максимально эффективное боевое подразделение

Накануне в Минобороны сообщили, что ВС РФ в 2025 году в ходе СВО освободили более 4,7 тыс. кв. км. Согласно отчету, большая часть земель была освобождена в ДНР, где площадь составила более 3308 кв. км. Также российские войска освободили участки в ЛНР (более 205 кв. км), в Харьковской области (свыше 542 кв. км). Общее количество освобожденных за год населенных пунктов составило 205.

