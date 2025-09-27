Реклама
Глава Бурятии сообщил о награждении Тимура Соктоева звездой Героя России

Фото: t.me/alexeytsydenov
Уроженец Бурятии, младший лейтенант Тимур Соктоев, водрузивший бурятский флаг над освобожденной Суджей, удостоен звезды Героя России. Об этом 27 сентября сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Соктоев Тимур Алдарович удостоен высшей награды — звезды Героя России!» — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, Тимур Соктоев совместно с Рустамом Мусаяковым 11 марта установил над городом российский флаг и флаг Воздушно-десантных войск.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 26 сентября вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, которые отличились при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции. Белоусов также поблагодарил российских бойцов за образцовое выполнение задач, мужество и героизм.

