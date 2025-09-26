Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 26 сентября вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, которые отличились при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Белоусов также поблагодарил российских бойцов за образцовое выполнение задач, мужество и героизм. При этом он выразил уверенность на продолжение службы участников на благо страны.

По словам главы ведомства, полученные награды являются признаком заслуг военных перед Отечеством, которые поддерживают обороноспособность и защиту суверенитета России.

2 августа Белоусов также вручил «Золотые Звезды» военнослужащим, проявившим себя на СВО. При этом он поблагодарил военных за образцовое выполнение боевых задач и пожелал им дальнейших успехов в службе.

