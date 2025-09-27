Операторы БПЛА уничтожили гаубицу M777 ВСУ в Херсонской области
Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» раскрыл и уничтожил 155-миллиметровую гаубицу М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 27 сентября сообщили в Минобороны РФ.
Оператор БПЛА обнаружил позицию противника. Гаубица находилась на достаточном удалении, поэтому командиром было принято решение нанести удар беспилотным барражирующим боеприпасом типа «Ланцет», который оснащен низкой акустической сигнатурой. Он может быть вооружен как осколочно-фугасными, так и кумулятивными боевыми частями.
Специалисты выдвинулись на заранее подготовленную позицию, где совершили запуск, и успешно уничтожили орудие.
Минобороны РФ сообщило 26 сентября, что операторы БПЛА «Молния-2» Ивановского соединения военно-десантных войск (ВДВ) уничтожили подразделение ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр. Уточняется, что операторы получили точные координаты цели, после чего осуществили запуск БПЛА и уничтожили подразделение противника.
