Операторы БПЛА уничтожили подразделение ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр
Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Молния-2» Ивановского соединения военно-десантных войск (ВДВ) уничтожили подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Часов Яр. Об этом 26 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.
Уточняется, что операторы получили точные координаты цели, после чего осуществили запуск БПЛА и уничтожили подразделение противника.
В ведомстве отметили, что подготовка дрона занимает несколько минут. Беспилотник устанавливают на пневматическую катапульту и после проверки всех систем осуществляют его запуск.
Применение данного беспилотника в совокупности с обычными FPV-дронами позволяет оперативно уничтожать выявленные цели и осуществлять поддержку российских штурмовых подразделений.
Министерство РФ 25 сентября сообщило, что военнослужащие подразделения БПЛА группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины в Херсонской области.
