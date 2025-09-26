Путин отметил высокие темпы роста экономики Татарстана

Президент России Владимир Путин заявил 26 сентября на встрече с избранными главами регионов РФ, что Татарстан демонстрирует высокие темпы роста экономики и является примером для других регионов страны в развитии социальной сферы.

«Республика на протяжении многих лет демонстрирует очень хорошие темпы роста регионального валового продукта, темпы развития экономики. Служит примером для многих субъектов Федерации в развитии социальной сферы», — отметил Путин.

Ранее, 15 сентября, глава республики Рустам Минниханов победил на выборах с 88,09% голосов. Второе место занял Хафиз Миргалимов (КПРФ) с 4,97% голосов, на третьем месте — Руслан Юсупов (ЛДПР) с 4,20% голосов, четвертым стал Виталий Смирнов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) с 1,90% голосов.

