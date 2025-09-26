Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Мир
Лавров и глава индийского МИДа обсудили подготовку к грядущему саммиту РФ и Индии
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Общество
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
Мир
В Кривом Роге в результате стрельбы предположительно погиб глава федерации самбо
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Мир
Украинские СМИ назвали нежелание Зеленского участвовать в выборах пиар-ходом
Мир
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Мир
Силовые структуры РФ сообщили о длительном нахождении боевиков ВСУ в моргах Львова
Общество
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции продолжать помощь в урегулировании по Украине
Мир
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Мир
Находящихся на Мадагаскаре россиян призвали быть осторожными из-за беспорядков
Мир
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Мир
Захарова рассказала о планах киевского режима совершить очередную провокацию
Мир
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

Путин отметил высокие темпы роста экономики Татарстана

Путин: Татарстан показывает высокие темпы роста экономики и служит примером
0
EN
Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент России Владимир Путин заявил 26 сентября на встрече с избранными главами регионов РФ, что Татарстан демонстрирует высокие темпы роста экономики и является примером для других регионов страны в развитии социальной сферы.

«Республика на протяжении многих лет демонстрирует очень хорошие темпы роста регионального валового продукта, темпы развития экономики. Служит примером для многих субъектов Федерации в развитии социальной сферы», — отметил Путин.

Системный инструмент: в Татарстане обсудили как достичь целевых показателей модернизации ЖКХ
Участники отрасли подтвердили необходимость внедрения комплексного подхода

Ранее, 15 сентября, глава республики Рустам Минниханов победил на выборах с 88,09% голосов. Второе место занял Хафиз Миргалимов (КПРФ) с 4,97% голосов, на третьем месте — Руслан Юсупов (ЛДПР) с 4,20% голосов, четвертым стал Виталий Смирнов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) с 1,90% голосов.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025