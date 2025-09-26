Причиной ДТП с поездом в Смоленской области стал проезд грузовика на красный

Причиной ДТП на железнодорожном переезде в Смоленской области стал проезд грузовика на запрещающий сигнал. Об этом 26 сентября сообщил глава региона Василий Анохин.

«Следственно-оперативной группой, работавшей на месте ДТП, установлено, что водитель большегруза, двигаясь со стороны Смоленска в сторону Рудни, на 439-м км автодороги Р-120 Брянск – Смоленск, решил проехать по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал светофора перед приближавшимся поездом», — написал он в своем Telegram-канале.

Другие версии произошедшего не рассматриваются, указал глава региона.

Столкновение грузового автомобиля и товарного поезда произошло ранее в этот день на участке между станциями Рудня и Голынки в Смоленской области. В результате ДТП 18 вагонов товарного поезда сошли с рельсов, 16 из них загорелись. Позже пожар удалось локализовать.

