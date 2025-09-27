Зачем Европа разгоняет милитаристскую волну из-за «российских» дронов. Разбор
В последний месяц европейские страны обвиняют Россию в нарушении их воздушных пространств — такие заявления бездоказательно звучат из Польши, Румынии и Эстонии. Россию выставляют виноватой и в последних инцидентах с дронами в Норвегии и Дании. Европейские лидеры говорят о необходимости сбивать российские летательные аппараты в случае нарушения границ и обсуждают создание «стены дронов». Кроме того, недавно стартовало сразу несколько учений НАТО, в том числе на Балтике, где отрабатывают элементы блокады Петербурга и Калининградской области. Зачем Европа нагнетает ситуацию и стоит ли ждать дальнейшей эскалации — разбирались «Известия».
Как НАТО обостряет обстановку
• Польша 10 сентября заявила, что два десятка российских дронов нарушили ее воздушное пространство, часть из них сбили. При этом в Варшаве признали, что ни один из найденных беспилотников не имел боевой части и не представлял угрозы для людей. Доказательств, что дроны именно российские, представлено не было. В России заявили, что в ночь на 10 сентября ВС РФ наносили удар по военно-промышленным объектам на Украине, дальность полета БПЛА не превышала 700 км, а значит, они не могли попасть на польскую территорию. В России уверены, что дроны прилетели в Польшу со стороны Украины.
• Румыния 13 сентября также обнаружила в своем воздушном пространстве якобы российский беспилотник. Для его перехвата подняли истребители, но дрон будто бы изменил курс и направился в сторону Украины. В МИД страны вызвали российского посла для выражения протеста. Однако в Румынии не дали убедительных ответов на вопросы об идентификации дрона, поэтому протест был отклонен как необоснованный.
• Эстония утверждает, что 19 сентября три самолета МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство. Однако, как сообщили в Минобороны РФ, на самом деле российские истребители не нарушали границы Эстонии: они совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область и не отклонялись от согласованного маршрута.
• Норвегия и Дания в ночь на 23 сентября заметили в своем воздушном пространстве некие дроны. В столицах пришлось временно закрыть аэропорты. Сейчас власти двух стран расследуют возможную связь между инцидентами. При этом в Дании уже заявили, что не исключают причастность России. В Кремле ответили, что считают подобные предположения голословными.
• Варшава и Таллин запросили консультации по статье 4 Североатлантического договора, а также созвали экстренные заседания Совбеза ООН. На одном из них глава британского МИДа Иветт Купер предупредила о рисках прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией. На этом фоне из Чехии, Германии, Литвы звучат заявления о необходимости сбивать самолеты или беспилотники в случае нарушения границ. Кроме того, НАТО объявила о запуске операции «Восточный часовой» (Eastern Sentry), которая предусматривает усиление безопасности восточного фланга — в ней задействуют силы десятка стран, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию, Чехию.
Зачем Европе нужна эскалация
• Эти инциденты — очередной предлог, который в европейских странах используют для оправдания своей конфронтационной политики. Они целенаправленно занимаются эскалацией в сфере военно-политической безопасности. Этот факт также подтверждают учения, которые государства — члены НАТО провели в Балтийском море с 22 по 26 сентября (Neptune Strike), где они с высокой долей вероятности отрабатывали элементы блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области. Также в Португалии стартовали авиационные учения NATO Tiger Meet, которые называют одними из самых масштабных воздушных маневров альянса в Европе.
• В российском экспертном сообществе уверены, что вдохновителем милитаристской истерии является украинский лидер Владимир Зеленский. Он утверждает, что Россия намеренно расширяет свои операции с использованием беспилотников и что Западу необходимо ответить более жесткими санкциями, а также усилить сотрудничество с Киевом в сфере обороны. Он уже предложил Польше и Румынии вместе сбивать дроны.
• Курс на милитаризацию Европы был обозначен еще летом 2024 года, когда Урсула фон дер Ляйен второй раз вступила в должность главы Еврокомиссии (подробнее о военных планах европейских чиновников мы писали здесь). В своей речи она тогда четко обозначила, что отныне Европа будет двигаться в сторону укрепления обороны, и с тех пор, несмотря на серьезные проблемы с бюджетом, которые уже вызвали политический кризис во Франции, Германии и Великобритании, ЕК строит всё более масштабные и затратные планы по развитию оборонки.
• Текущая же конфронтационная волна, вызванная нарушением воздушного пространства, направлена на то, чтобы глубже вовлечь США в украинский кризис и противостояние с Россией. Также Европа рассчитывает убедить Вашингтон не сворачивать поддержку союзников по НАТО. До последнего времени зависимость Европы от США в плане обеспечения собственной безопасности трудно было переоценить — помимо непосредственно американских контингентов, дислоцированных на базах в странах ЕС, именно у США европейские государства приобретали значительную часть военной техники.
• При этом многие страны НАТО переживают серьезный финансовый кризис — свои проблемы они пытаются завуалировать, демонизируя Россию. Это удобно в преддверии грядущего электорального цикла в Европе, которая, вероятно, столкнется со сменой правящих элит, ведь действующим политикам нужно как-то обосновать свою необходимость пребывания у власти. А еще надо оправдать непопулярную поддержку Украины — имея общего врага, это делать гораздо проще.
• Такого рода обострения не было давно, отмечают аналитики и предупреждают, что ситуация может грозить серьезным конфликтом. В будущем ожидаются более жесткие провокации, но пока Россию лишь проверяют на готовность ответить.
Состояние европейского ОПК
• В Европе признают, что система обнаружения беспилотников у них недостаточно эффективна, и обсуждают создание вдоль восточных границ ЕС «стены дронов», которая протянется от Балтийского моря к Черному. Эта инициатива перекликается с давней идеей об общеевропейском противовоздушном щите, которая активно обсуждалась еще в прошлом году, но незаметно исчезла с повестки дня. «Стена дронов» тоже не новый проект — о ней говорят с 2023 года с подачи Литвы. Предложение поддержало несколько других стран, но ЕС отклонил заявку на финансирование.
• Пока неизвестно, что из себя будет представлять «стена». Предположительно, это может быть система обнаружения и глушения БПЛА. Запуск проекта может подстегнуть производство и развертывание дронов в Европе, пока же существующие арсеналы беспилотников меркнут в сравнении с российскими и украинскими.
• Европе действительно сложно противостоять беспилотным атакам — для нее это очень затратно. Так, обнаруженные в Польше дроны были сделаны из фанеры и пенополистирола, а на их перехват поднимали истребители F-16 и F-35 стоимостью десятки миллионов долларов. Каждый час пребывания таких самолетов в воздухе обходится в десятки тысяч долларов с учетом расходов на топливо и обслуживание. Специалисты также отмечают, что системы защиты от дронов стоят дорого и не могут быть запущены в массовое производство. Отчасти это объясняется тем, что крупные оборонные компании, которые потратили десятилетия на разработку дорогих систем ПВО, возможно, не хотят выводить на рынок что-то новое и более дешевое.
• Европейские планы по милитаризации в Брюсселе преподносят как необходимую подготовку на случай противостояния с крупной военной державой. Сейчас состояние Вооруженных сил Европы достаточно плачевно. После окончания холодной войны европейские правительства предпочитали не особенно тратиться на развитие собственного оборонно-промышленного комплекса и подготовку частей своих вооруженных сил, расходуя бюджет на другие цели. Адекватным уровнем боеготовности могут похвастаться лишь немногие страны в ЕС.
• В большинстве своем вооруженные силы европейских государств за последние десятилетия не имели реального боевого опыта. Налицо и явные проблемы с готовностью к развертыванию крупных воинских подразделений. Например, та же Франция имеет одну из крупнейших в ЕС армию (порядка 200 тыс. человек), однако в случае интенсивного конфликта Париж в реальности будет готов оперативно развернуть лишь одно соединение — 8 тыс. военнослужащих максимум, и не факт, что сможет обеспечить их адекватную ротацию. А в Великобритании, которая хоть и имеет крупный оборонный бюджет, сухопутные части и ВМФ вряд ли могут считаться готовыми к участию в крупном конфликте — на фоне серьезных проблем с инфраструктурой, техникой и численностью ВС. При этом недооценивать страны Европы нельзя, так как для перестройки и масштабирования ОПК при наличии финансирования им будет достаточно нескольких лет.
При написании материала «Известия» беседовали и учитывали мнения:
- военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука;
- политолога Юрия Светова;
- директора Института современного государственного развития, политолога Дмитрия Солонникова;
- политолога-американиста Малека Дудакова.