Зачем Европа разгоняет милитаристскую волну из-за «российских» дронов. Разбор

В последний месяц европейские страны обвиняют Россию в нарушении их воздушных пространств — такие заявления бездоказательно звучат из Польши, Румынии и Эстонии. Россию выставляют виноватой и в последних инцидентах с дронами в Норвегии и Дании. Европейские лидеры говорят о необходимости сбивать российские летательные аппараты в случае нарушения границ и обсуждают создание «стены дронов». Кроме того, недавно стартовало сразу несколько учений НАТО, в том числе на Балтике, где отрабатывают элементы блокады Петербурга и Калининградской области. Зачем Европа нагнетает ситуацию и стоит ли ждать дальнейшей эскалации — разбирались «Известия».

Как НАТО обостряет обстановку

• Польша 10 сентября заявила, что два десятка российских дронов нарушили ее воздушное пространство, часть из них сбили. При этом в Варшаве признали, что ни один из найденных беспилотников не имел боевой части и не представлял угрозы для людей. Доказательств, что дроны именно российские, представлено не было. В России заявили, что в ночь на 10 сентября ВС РФ наносили удар по военно-промышленным объектам на Украине, дальность полета БПЛА не превышала 700 км, а значит, они не могли попасть на польскую территорию. В России уверены, что дроны прилетели в Польшу со стороны Украины.

• Румыния 13 сентября также обнаружила в своем воздушном пространстве якобы российский беспилотник. Для его перехвата подняли истребители, но дрон будто бы изменил курс и направился в сторону Украины. В МИД страны вызвали российского посла для выражения протеста. Однако в Румынии не дали убедительных ответов на вопросы об идентификации дрона, поэтому протест был отклонен как необоснованный.

• Эстония утверждает, что 19 сентября три самолета МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство. Однако, как сообщили в Минобороны РФ, на самом деле российские истребители не нарушали границы Эстонии: они совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область и не отклонялись от согласованного маршрута.

• Норвегия и Дания в ночь на 23 сентября заметили в своем воздушном пространстве некие дроны. В столицах пришлось временно закрыть аэропорты. Сейчас власти двух стран расследуют возможную связь между инцидентами. При этом в Дании уже заявили, что не исключают причастность России. В Кремле ответили, что считают подобные предположения голословными.

• Варшава и Таллин запросили консультации по статье 4 Североатлантического договора, а также созвали экстренные заседания Совбеза ООН. На одном из них глава британского МИДа Иветт Купер предупредила о рисках прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией. На этом фоне из Чехии, Германии, Литвы звучат заявления о необходимости сбивать самолеты или беспилотники в случае нарушения границ. Кроме того, НАТО объявила о запуске операции «Восточный часовой» (Eastern Sentry), которая предусматривает усиление безопасности восточного фланга — в ней задействуют силы десятка стран, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию, Чехию.

Справка «Известий» Статья 4 Североатлантического договора гласит, что государства — члены НАТО будут проводить консультации, в случае если одна из стран почувствует угрозу территориальной целостности, политической независимости или безопасности. Применение статьи 4 не говорит о начале прямой конфронтации, однако эта статья связана со статьей 5, которая предполагает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса будет рассматриваться как нападение на весь блок. Тогда НАТО оставляет за собой право принять необходимые меры для ответа, включая использование ВС.

Зачем Европе нужна эскалация

• Эти инциденты — очередной предлог, который в европейских странах используют для оправдания своей конфронтационной политики. Они целенаправленно занимаются эскалацией в сфере военно-политической безопасности. Этот факт также подтверждают учения, которые государства — члены НАТО провели в Балтийском море с 22 по 26 сентября (Neptune Strike), где они с высокой долей вероятности отрабатывали элементы блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области. Также в Португалии стартовали авиационные учения NATO Tiger Meet, которые называют одними из самых масштабных воздушных маневров альянса в Европе.

•​​​​​​​ В российском экспертном сообществе уверены, что вдохновителем милитаристской истерии является украинский лидер Владимир Зеленский. Он утверждает, что Россия намеренно расширяет свои операции с использованием беспилотников и что Западу необходимо ответить более жесткими санкциями, а также усилить сотрудничество с Киевом в сфере обороны. Он уже предложил Польше и Румынии вместе сбивать дроны.

•​​​​​​​ Курс на милитаризацию Европы был обозначен еще летом 2024 года, когда Урсула фон дер Ляйен второй раз вступила в должность главы Еврокомиссии (подробнее о военных планах европейских чиновников мы писали здесь). В своей речи она тогда четко обозначила, что отныне Европа будет двигаться в сторону укрепления обороны, и с тех пор, несмотря на серьезные проблемы с бюджетом, которые уже вызвали политический кризис во Франции, Германии и Великобритании, ЕК строит всё более масштабные и затратные планы по развитию оборонки.

•​​​​​​​ Текущая же конфронтационная волна, вызванная нарушением воздушного пространства, направлена на то, чтобы глубже вовлечь США в украинский кризис и противостояние с Россией. Также Европа рассчитывает убедить Вашингтон не сворачивать поддержку союзников по НАТО. До последнего времени зависимость Европы от США в плане обеспечения собственной безопасности трудно было переоценить — помимо непосредственно американских контингентов, дислоцированных на базах в странах ЕС, именно у США европейские государства приобретали значительную часть военной техники.

Справка «Известий» По данным Международного института стратегических исследований, в этом году доля США в поставках истребителей в Европу достигала 46%, ракетных систем — 42%, бронетехники — 24%, артиллерийских систем — 23%.

•​​​​​​​ При этом многие страны НАТО переживают серьезный финансовый кризис — свои проблемы они пытаются завуалировать, демонизируя Россию. Это удобно в преддверии грядущего электорального цикла в Европе, которая, вероятно, столкнется со сменой правящих элит, ведь действующим политикам нужно как-то обосновать свою необходимость пребывания у власти. А еще надо оправдать непопулярную поддержку Украины — имея общего врага, это делать гораздо проще.

•​​​​​​​ Такого рода обострения не было давно, отмечают аналитики и предупреждают, что ситуация может грозить серьезным конфликтом. В будущем ожидаются более жесткие провокации, но пока Россию лишь проверяют на готовность ответить.

Состояние европейского ОПК

•​​​​​​​ В Европе признают, что система обнаружения беспилотников у них недостаточно эффективна, и обсуждают создание вдоль восточных границ ЕС «стены дронов», которая протянется от Балтийского моря к Черному. Эта инициатива перекликается с давней идеей об общеевропейском противовоздушном щите, которая активно обсуждалась еще в прошлом году, но незаметно исчезла с повестки дня. «Стена дронов» тоже не новый проект — о ней говорят с 2023 года с подачи Литвы. Предложение поддержало несколько других стран, но ЕС отклонил заявку на финансирование.

•​​​​​​​ Пока неизвестно, что из себя будет представлять «стена». Предположительно, это может быть система обнаружения и глушения БПЛА. Запуск проекта может подстегнуть производство и развертывание дронов в Европе, пока же существующие арсеналы беспилотников меркнут в сравнении с российскими и украинскими.

•​​​​​​​ Европе действительно сложно противостоять беспилотным атакам — для нее это очень затратно. Так, обнаруженные в Польше дроны были сделаны из фанеры и пенополистирола, а на их перехват поднимали истребители F-16 и F-35 стоимостью десятки миллионов долларов. Каждый час пребывания таких самолетов в воздухе обходится в десятки тысяч долларов с учетом расходов на топливо и обслуживание. Специалисты также отмечают, что системы защиты от дронов стоят дорого и не могут быть запущены в массовое производство. Отчасти это объясняется тем, что крупные оборонные компании, которые потратили десятилетия на разработку дорогих систем ПВО, возможно, не хотят выводить на рынок что-то новое и более дешевое.

•​​​​​​​ Европейские планы по милитаризации в Брюсселе преподносят как необходимую подготовку на случай противостояния с крупной военной державой. Сейчас состояние Вооруженных сил Европы достаточно плачевно. После окончания холодной войны европейские правительства предпочитали не особенно тратиться на развитие собственного оборонно-промышленного комплекса и подготовку частей своих вооруженных сил, расходуя бюджет на другие цели. Адекватным уровнем боеготовности могут похвастаться лишь немногие страны в ЕС.

•​​​​​​​ В большинстве своем вооруженные силы европейских государств за последние десятилетия не имели реального боевого опыта. Налицо и явные проблемы с готовностью к развертыванию крупных воинских подразделений. Например, та же Франция имеет одну из крупнейших в ЕС армию (порядка 200 тыс. человек), однако в случае интенсивного конфликта Париж в реальности будет готов оперативно развернуть лишь одно соединение — 8 тыс. военнослужащих максимум, и не факт, что сможет обеспечить их адекватную ротацию. А в Великобритании, которая хоть и имеет крупный оборонный бюджет, сухопутные части и ВМФ вряд ли могут считаться готовыми к участию в крупном конфликте — на фоне серьезных проблем с инфраструктурой, техникой и численностью ВС. При этом недооценивать страны Европы нельзя, так как для перестройки и масштабирования ОПК при наличии финансирования им будет достаточно нескольких лет.

