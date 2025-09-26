Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни

В пятницу и последние выходные дни сентября Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей, особое внимание будет уделено поиску нетрезвых автомобилистов. О готовящихся рейдах объявили региональные управления ведомства.

Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия на дорогах Тверской, Курской, Кировской, Рязанской, Ивановской, Пензенской, Смоленской областей, Алтайского края, Республики Коми и в других регионах.

Накануне выходных дней Госавтоинспекция напомнила о недопустимости управления транспортным средством в нетрезвом виде. Массовые проверки на дорогах для выявления водителей, севших за руль в состоянии опьянения, проводятся автоинспекторами на постоянной основе.

«Убедительно просим граждан, ставших свидетелями того, как за руль садится водитель в неадекватном состоянии, который своими действиями угрожает безопасности других участников дорожного движения, сообщить об этом в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции обязательно примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», — заявил «Известиям» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Он отметил, что управление автомобилем в состоянии опьянения, а также отказ от медицинского освидетельствования влекут за собой лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и крупный штраф. Кроме того, в ряде случаев за эти деяния водителю грозит уже уголовная ответственность, подчеркнули в Госавтоинспекции.

12 сентября стало известно, что по итогам восьми месяцев 2025 года в Москве зафиксировано снижение количества ДТП с участием водителей с признаками опьянения на 30,5%. Количество погибших и пострадавших в дорожных авариях по вине нетрезвых водителей за этот период также сократилось на 70,9 и 20,4% соответственно.

