Серийный отравитель из Балашихи заменял ядом специи для отчима

Серийный отравитель из Балашихи Артем Миссюра начинял «зельем» из химикатов кофемашину отчима и заменял ядом специи в его доме. Об этом 26 сентября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Отчим Миссюры признался, что между ними часто бывали разногласия. Юноша на протяжении года работал на его друга, а затем был уличен в воровстве автомобильных дисков. Также Артем не раз крал деньги у бабушки, хотя родители никогда не ограничивали его в средствах. Еще не подозревая, что пасынок его травит, мужчина не раз удивлялся странному привкусу продуктов и подмечал последствия их употребления.

Он упомянул, как выпивал вино с запахом ацетона и ел пельмени, которые приобрели горький вкус после того, как их приправили из солонки. Кроме того, он вспомнил, как вода, вытекшая из-под чайника, проела каменную столешницу.

Похожий случай произошел с домашней кофемашиной: неизвестная жидкость разъела пластик изнутри и сделала его жидким. Мужчина добавил, что осматривавший повреждения мастер в шутку предположил, что от него кто-то хочет избавиться. Позже отчим Миссюры увидел, как тот сыплет порошок из пакета в кастрюлю, сковороду и банку с солью.

Ранее в этот день стало известно, что Миссюра хотел напоить дядю и бабушку смертельно опасной жидкостью, замаскированной под «святую воду». Выступая на заседании, дядя Миссюры отметил, что племянник неоднократно приносил к ним домой продукты и напитки. У бутылок не было этикеток, а разлитая в них жидкость была очень сладкой.

Миссюра был задержан 19 июля 2024 года. По данным следствия, с января по июнь подозреваемый, находясь в квартире родителей, подсыпал им в продукты сильнодействующие химические вещества с целью смертельного отравления. Позже в квартире установили камеру видеонаблюдения, которая и зафиксировала, как Миссюра подсыпал отравляющие вещества родителям в еду. 25 августа текущего года Миссюра полностью признал вину.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ