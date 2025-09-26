Минюст внес медиаменеджера Демьяна Кудрявцева в реестр иноагентов

Медиаменеджер, бывший владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев внесен в реестр иноагентов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минюста России.

Помимо Кудрявцева в список также попали кинокритик и журналист Зинаида Пронченко и объединение «Независимая литературная премия «Дар», которая занимается продвижением современной русской литературы.

Кроме того, Минюст признал иноагентом адвоката музыкальной группы Pussy Riot Дмитрия Захватова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее в этот день сообщалось, что в отношении кинокритика Антона Долина (признан иноагентом в РФ) было возбуждено уголовное дело из-за уклонения от исполнения обязанностей иностранного агента, его могут объявить в розыск. Уточнялось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Долина, поскольку он подозревается в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации о деятельности иностранных агентов. По данным пресс-службы ведомства, Долин находится за пределами России.

