В Москве возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Антона Долина

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента завели на уехавшего из России кинокритика Антона Долина (признан иноагентом в России), его могут объявить в розыск. Об этом 26 сентября сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (СК РФ) по Москве.

Уточняется, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Долина, поскольку он подозревается в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации о деятельности иностранных агентов. По данным пресс-службы ведомства, Долин находится за пределами России.

«Следствием рассматривается вопрос об объявлении Антона Долина в розыск», — следует из публикации в Telegram-канале.

Ранее, 14 октября 2022 года, Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр СМИ-иноагентов Долина. Тогда уточнялось, что лицо «осуществляет политическую деятельность».

