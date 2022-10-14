Кинокритика Антона Долина включили в список СМИ-иноагентов
Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр СМИ-иноагентов кинокритика Антона Долина. Об этом ведомство сообщило 14 октября на своем сайте.
Помимо Долина, в список попали журналисты Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло и Наталия Телегина.
Кроме того, в реестр физических лиц-иноагентов также включены журналисты Дмитрий Низовцев, Тихон Дзядко и соратница блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Кира Ярмыш.
В графе «сведения об иностранных источниках» у них указано «Украина», а у Ярмыш — США.
Отмечается, что лица «осуществляют политическую деятельность».
Ранее, 7 октября, рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) включили в список физлиц-иноагентов в России. Отмечалось, что рэпер также «осуществляет политическую деятельность». Вместе с ним в реестр внесли двух активисток.
Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Был введен единый реестр иноагентов, а также был установлен порядок включения и исключения лиц из этого перечня.
Кроме того, документом определятся, что иноагентом может быть признано любое юрлицо, в том числе иностранное, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности РФ, которые могут использоваться против безопасности России, а также распространяют информацию или финансируют такую деятельность.