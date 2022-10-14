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Кинокритика Антона Долина включили в список СМИ-иноагентов

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр СМИ-иноагентов кинокритика Антона Долина. Об этом ведомство сообщило 14 октября на своем сайте.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

Помимо Долина, в список попали журналисты Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло и Наталия Телегина.

Кроме того, в реестр физических лиц-иноагентов также включены журналисты Дмитрий Низовцев, Тихон Дзядко и соратница блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Кира Ярмыш.

В графе «сведения об иностранных источниках» у них указано «Украина», а у Ярмыш — США.

Отмечается, что лица «осуществляют политическую деятельность».

Ранее, 7 октября, рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) включили в список физлиц-иноагентов в России. Отмечалось, что рэпер также «осуществляет политическую деятельность». Вместе с ним в реестр внесли двух активисток.

Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Был введен единый реестр иноагентов, а также был установлен порядок включения и исключения лиц из этого перечня.

Кроме того, документом определятся, что иноагентом может быть признано любое юрлицо, в том числе иностранное, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности РФ, которые могут использоваться против безопасности России, а также распространяют информацию или финансируют такую деятельность.

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