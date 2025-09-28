Пессимизм по-европейски: почему ЕБРР понизил прогноз роста ВВП России

Европейский банк реконструкции и развития пересмотрел прогноз роста ВВП России. ЕБРР понизил его на 0,2%, до 1,3%. Такого же увеличения аналитики банка ожидают и по итогам 2026 года. Прогноз относительно ВВП РФ, однако, видится экспертам излишне пессимистичным. Фактические показатели российского экономического роста зачастую превосходят ожидания международных институтов, напоминают они. Сократится ли рост отечественного ВВП — в материале «Известий».

Ожидаемое сокращение

Европейский банк реконструкции и развития понизил прогноз роста ВВП России по итогам 2025 года. ЕБРР уменьшил его на 0,2%, до 1,3%. Об этом говорится в докладе банка о состоянии экономики в регионе. Аналогичный рост ожидается и по итогам 2026 года. При этом раньше он находился на уровне 1,5%.

Уточняется, что в первой половине 2025 года экономический рост РФ замедлился до 1,2% в годовом выражении. Причиной этому, по мнению аналитиков ЕБРР, стали слабый внутренний спрос и снижение доходов от экспорта нефти.

«Несмотря на то что оборонная промышленность продолжала поддерживать рост ВВП, активность в добывающих отраслях оставалась низкой, а рост торговли стал отрицательным», — отмечается в тексте доклада.

В банке обратили внимание на сокращение профицита счета на 40% в первой половине года, рост дефицита бюджета и сохранение инфляции выше целевого уровня. Всё это, как считают эксперты организации, приведет к тому, что реальный рост ВВП в ближайшие два года в России составит 1,3%.

Редакция «Известий» направила запрос в Минэкономразвития РФ. На момент выхода публикации ответ не поступил.

Мировая ситуация

Пересмотрел Европейский банк реконструкции и развития и прогноз роста экономик стран, в которых он реализует программы. Ожидается, что он составит 3,1% в 2025 году, улучшившись на 0,1% по сравнению с маем. В 2026 году, в свою очередь, рост ожидается на уровне 3,3%, что говорит о снижении на 0,1%.

В докладе приводится обновленный анализ ситуации в различных регионах и странах. Отмечается, что в Центральной Азии (Казахстане, Киргизии, Монголии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане) средние темпы роста экономики составят 6,2% в 2025 году. Это на 0,7% выше показателя, ожидавшегося ранее. Прогноз роста на 2026 год остался неизменным, составив 5,2%.

В странах Центральной Европы и государствах Балтии (Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии и Эстонии) рост ВВП прогнозируется на уровне 2,4% в 2025 году. Это говорит об уменьшении на 0,1%. В следующем году рост останется тем же и составит 2,7%.

В Юго-Восточной Европе (Болгарии, Греции, Румынии) средние темпы роста будут находиться на уровне 1,7% . К 2026 году они поднимутся до 1,9%.

Между тем усредненный уровень экономического роста в странах юга и востока Средиземноморского региона (Египте, Иордании, Ираке, Ливане, Марокко и Тунисе) по ожиданиям банка составит 3,7% в этом году и 3,2% в 2026 году.

Рост ВВП на Западных Балканах (в Албании, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, Сербии, Черногории, а также в непризнанном Косово), в свою очередь, снизится в 2025 году на 0,5%, до 2,7%. В 2026 году рост экономики должен составить 3,2%.

ВВП Турции по итогам этого года может увеличиться на 3,1%, прибавив 0,3%. Рост в 2026 году окажется на неизменном уровне в 3,5%. А прогноз по Белоруссии снижен до 1,7% в 2025 году (–0,8%). В следующем году экономический рост республики составит 2,3% (–0,2%).

ВВП стран Восточной Европы и государств Кавказа (Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии и Украины), по оценкам аналитиков ЕБРР, вырастет на 3% по итогам текущего года, уйдя в минус на 0,5%. А вот в 2026 году рост останется неизменным и будет находиться на уровне 4,4% .

Примечательно, что в отчете банка в этот раз была впервые рассмотрена экономическая ситуация таких стран, как Бенин, Гана, Кения, Кот-д’Ивуар, Нигерия и Сенегал. Рост в этих государствах, как ожидается, составит 4,7% в 2025 году. Годом позже он будет 4,6%.

«Хотя перспективы роста в целом остаются стабильными, расхождения между развивающимися странами Европы и другими регионами подчеркивают важность политики, способной повысить устойчивость. Управление долговым бременем, защита инвестиций и поиск возможностей в новых глобальных цепочках поставок будут иметь решающее значение для снижения давления и сохранения динамики», — полагает главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Беата Яворчик.

Точка роста

Снижение прогноза роста ВВП России до 1,3%, представленного ЕБРР, объясняется несколькими факторами, отмечает доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения», заместитель директора института экономики и финансов Государственного университета управления Валерия Иванова. Первый из них — сохраняющееся давление санкций, ограничивающее доступ к финансированию и новым технологиям, что замедляет инвестиционную активность.

— Второй — структурные дисбалансы в экономике, в том числе зависимость от сырьевого экспорта, которые делают ее уязвимой к колебаниям мировых цен. Международные организации также фиксируют ослабление потребительской активности и экспортных доходов России, что снижает темпы экономического роста, — перечисляет эксперт.

Кроме того, сокращение прогноза роста российского ВВП, отталкиваясь от ситуации в сентябре 2025 года, может быть связано с тем, что длительный период оставалась высокой ставка рефинансирования, дополняет доцент кафедры экономики и управления Российского государственного университета социальных технологий Инна Литвиненко. Жесткая денежно-кредитная политика затормозила инвестиции в ряд отраслей.

— Осложняют ситуацию всё еще высокая инфляция, дорогие кредиты и кадровый голод, провоцирующий рост зарплат, — указывает экономист.

Все эти факторы в совокупности дают основания формировать прогноз по снижению роста ВВП России по итогам 2025 года, полагает собеседница «Известий».

Тем не менее важно понимать, что Европейский банк реконструкции и развития занимается урегулированием финансовых и политических ситуаций с инвестированием в долгосрочные проекты, которые способствуют повышению роста экономики стран. Его прогнозы имеют свои основания, но представляют собой полярную точку зрения, а потому некорректны, подчеркивает юрист-экономист Юрий Капштык.

— Они направлены на то, чтобы показать проблемы России и тем самым понизить ее привлекательность для длительных инвестиционных проектов других возможных инвесторов, — убежден эксперт.

Оценки, подобные прогнозу ЕБРР, не редкость в международной практике. Традиционно в последние годы международные экономические организации склонны давать пессимистичные прогнозы по России, обращает внимание Иванова. И исторически сложилось так, что фактические показатели российского экономического роста зачастую превосходят ожидания этих институтов.

— Заниженные прогнозы во многом обусловлены внешнеполитической конъюнктурой, санкционным давлением и мировыми экономическими вызовами, на которые международные организации реагируют с избыточной осторожностью. Однако российская экономика демонстрирует способность адаптироваться и использовать внутренние резервы роста, — уточняет экономист.

По итогам первой половины 2025 года Росстат зафиксировал рост ВВП на уровне 1,7–2%, что уже превышает прогнозы ЕБРР, напоминает собеседница «Известий». А результат по отраслевым секторам показывает устойчивое восстановление внутреннего спроса, мобилизацию инвестиционной активности и стабильность производственного потенциала. Всё это создает предпосылки для дальнейшего усиления роста.

Россия на фоне санкционного давления взяла курс на возобновление собственного производства, обусловливающего рост ВВП, подтверждает Капштык.

— Сейчас стратегической задачей правительства является экономическая независимость, направленная на производство в стране основных необходимых товаров, таких как продукты питания. При этом в последние годы в РФ активно развиваются добыча, переработка и применение высоких технологий, — рассказывает эксперт.

Таким образом, реальная динамика российского ВВП имеет потенциал превзойти эти оценки ЕБРР, считает Иванова. Но это будет возможно при условии сохранения текущих макроэкономических трендов и продолжения структурных преобразований.

Смена лидеров

При этом в современном мире происходит смена лидеров в экономическом пространстве, в ходе которой страны Глобального Юга начинают смещать страны Глобального Севера, обращает внимание Инна Литвиненко.

— Государства, ранее считавшиеся странами третьего мира или теми, кому отведена роль поставщиков ресурсов, сегодня выходят на лидирующие позиции. Система новых экономических отношений на данный момент устанавливается на основе деглобализации и защиты национальных интересов, — уточняет экономист.

Она напоминает, что в пятерку стран по уровню ВВП по паритету покупательной способности входят развивающиеся государства, такие как Индия и Китай, заместившие крупных игроков из Европы.

— И благодаря этой тенденции протекционизма и деглобализации странам Глобального Юга удалось полномасштабно заявить о себе. Их роль будет только возрастать, — убеждена собеседница «Известий».

В целом ожидается, что рост экономик стран ЕБРР вырастет до 3,1% за 2025 год, а затем увеличится до 3,3% в 2026 году, отмечает Валерия Иванова. Это связано с тем, что экономики регионов, в которых работает банк, испытывают давление из-за продолжающейся глобальной геополитической напряженности, усиленной конкуренции с Китаем на экспортных рынках и ограниченным фискальным пространством.

— Несмотря на то что общие корректировки в последнем прогнозе ЕБРР незначительны, они отражают дальнейшее расхождение в траекториях роста между странами Европы, где снижение прогнозов связано со слабым внешним спросом, необходимостью фискальной консолидации и прямыми и косвенными эффектами повышения тарифов США на импорт, и остальными регионами ЕБРР, — разъясняет эксперт.

Рост, который прогнозируется Европейским банком развития и реконструкции, во многом связан с ростом экономик стран догоняющего развития, являющихся обладателями колоссальных природных ресурсов, считает Литвиненко. И на данный момент складывается экономическая и политическая ситуация, позволяющая этим странам использовать свои ресурсы, чтобы диктовать условия.

Следует учитывать, что ЕБРР приводит усредненные показатели, которые скрывают значительные различия, дополняет Иванова.

— Например, страны Балтии и некоторые государства Юго-Восточной Европы показывают более высокий рост благодаря интеграции в европейские цепочки поставок и программам реформ. В то же время государства с сырьевой экономикой и менее диверсифицированной структурой, такие как Казахстан или Армения, демонстрируют более умеренный рост, подверженный колебаниям цен на сырье, — объясняет эксперт.

В связи с этим прогнозирующийся рост нельзя рассматривать как гарантированный, уверена Иванова. Его реализация во многом зависит от сохранения глобальной экономической стабильности и отсутствия новых технологических или политических шоков, таких как резкий спад мировой торговли или ухудшение финансовой стабильности.

— Отчеты и других международных экономических организаций, таких как ООН, МВФ и Всемирный банк, показывают, что восстановление и инвестиционные программы создают условия для умеренного роста. Однако темпы будут различаться из-за разной степени зависимости стран от экспорта и внутрирегиональных факторов, — резюмирует экономист.