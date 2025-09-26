В Литве госпитализировали 98-летнего экс-президента Адамкуса
Бывший президент Литвы 98-летний Валдас Адамкус, служивший в вермахте во времена Второй мировой войны, был госпитализирован. Об этом 26 сентября сообщил портал Lrytas.
«Да, он в больнице. По другим вопросам обращайтесь в клинику Santara, у меня нет полномочий говорить о здоровье [бывшего] президента», — сообщила пресс-секретарь Адамкуса.
Как уточняется, экс-президент был госпитализирован 25 сентября с подозрением на инфекционное заболевание. Последний раз он был замечен на публике 22 сентября.
