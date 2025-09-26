Дания проигнорировала просьбы России о сотрудничестве в расследовании дела о подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом 26 сентября заявили в посольстве РФ в Копенгагене.

В диппредставительстве подчеркнули, что, с учетом того что нацрасследование данного теракта в Дании было давно завершено, в то время как каких-либо результатов Копенгаген не предоставил, справедливо с российской стороны повторить уже не раз звучавшие вопросы.

«Что же установило следствие, если результаты не могут быть опубликованы? Или, может, пресловутые «соображения национальной безопасности», на которые ссылается Копенгаген, требовали что-то «не заметить»? Есть все основания подозревать, что такая таинственность датских властей вызвана тем, что ответы на эти вопросы могут быть крайне неудобными», — сообщили в посольстве «РИА Новости».

В посольстве отметили, что Россия неоднократно призывала объединить усилия в расследовании подрыва газопроводов, однако просьбы Москвы были проигнорированы. Несмотря на это, Россия продолжит добиваться полноценного разбирательства и установления справедливости.

Лидер британской партии «Наследие» (Heritage Party) Дэвид Кертен 26 сентября заявил, что за подрывом «Севпотоков» стоят Британия, США, Норвегия или Украина. По его мнению, США и Норвегия стали основными выгодополучателями от ситуации, начав поставлять газ в Европу по значительно завышенным ценам.

25 сентября в СМИ сообщили, что глава МИД Польши Радослав Сикорский был готов предоставить убежище в стране и наградить орденом виновного в подрыве газопроводов «Северный поток». В тот же день депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что Сикорский ставит под угрозу мировую безопасность, героизируя украинца, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ