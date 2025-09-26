Лидер британской партии «Наследие» (Heritage Party) Дэвид Кертен 26 сентября предположил, что за подрывами на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могут стоять Великобритания, США, Норвегия и Украина.

«Кто-то точно знает, что случилось с «Северным потоком», кто его разрушил и зачем. Всё, что идет из официальных источников, — это поток дезинформации», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По его мнению, США и Норвегия стали основными выгодополучателями от ситуации, начав поставлять газ в Европу по значительно завышенным ценам.

В начале сентября СМИ сообщили о том, что исполнители подрыва газопроводов «Северный поток» действовали по заданию бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Немецкие следователи убеждены, что раскрыли дело. Подчеркивается, что стало известно о наличии «многочисленных доказательств» причастности украинских властей к атаке на «Северные потоки».

27 августа немецкая газета Die Zeit сообщила, что немецкие следователи, вероятно, установили личности всех диверсантов, причастных к атаке на газопроводы.

В Италии по запросу Германии 21 августа задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Позднее стало известно, что он являлся руководителем группы, которая установила взрывные устройства на трубопроводах.

