Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал вероятным шатдаун правительства США
Мир
В ФРГ подтвердили участие задержанного украинца в подрыве «Северных потоков»
Мир
Кулеба допустил потерю Украиной территорий после конфликта
Мир
Трамп раскрыл подробности разговора с Путиным в Анкоридже
Мир
Орбан пообещал сбивать беспилотники в небе Венгрии
Мир
Миссия ЕС сообщила о двух россиянах на борту атакованного у Йемена судна
Мир
Принц Уильям посвятил актера Гари Олдмана в рыцари
Мир
Трамп не сдержал обещание и вновь сравнил Россию с «бумажным тигром»
Общество
В Госдуме предложили передавать пенсионные отчисления умерших наследникам
Мир
Кипр приостановил прием заявок на визу в России до 3 октября
Мир
Королю Бахрейна передали в дар двух камчатских соколов от имени президента России
Мир
Захарова пообещала высылку австрийского дипломата из РФ в ответ на решение Вены
Мир
Суд Австрии оправдал 10 обвиняемых в групповом изнасиловании девочки
Мир
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Филиппин
Общество
Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества на фоне санкций
Общество
В Донецке прошел молодежный концерт в День воссоединения Донбасса с РФ
Спорт
ФК «Реал» всухую обыграл «Кайрат» благодаря хет-трику Мбаппе
Сюжет:

Политик заявил о возможной причастности четырех стран к подрыву «Севпотоков»

Политик Кертен: за подрывом «Севпотоков» стоят Британия, США или Украина
0
EN
Фото: Global Look Press/Danish Defense Ministry
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Лидер британской партии «Наследие» (Heritage Party) Дэвид Кертен 26 сентября предположил, что за подрывами на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могут стоять Великобритания, США, Норвегия и Украина.

«Кто-то точно знает, что случилось с «Северным потоком», кто его разрушил и зачем. Всё, что идет из официальных источников, — это поток дезинформации», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По его мнению, США и Норвегия стали основными выгодополучателями от ситуации, начав поставлять газ в Европу по значительно завышенным ценам.

Трубная обстановка: ущерб ФРГ от подрыва «Северных потоков» превышает €160 млрд
Пока Берлин скрывает результаты расследования диверсии, МИД РФ готовит обращение в Международный суд ООН по делу о терактах

В начале сентября СМИ сообщили о том, что исполнители подрыва газопроводов «Северный поток» действовали по заданию бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Немецкие следователи убеждены, что раскрыли дело. Подчеркивается, что стало известно о наличии «многочисленных доказательств» причастности украинских властей к атаке на «Северные потоки».

27 августа немецкая газета Die Zeit сообщила, что немецкие следователи, вероятно, установили личности всех диверсантов, причастных к атаке на газопроводы.

В Италии по запросу Германии 21 августа задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Позднее стало известно, что он являлся руководителем группы, которая установила взрывные устройства на трубопроводах.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025