Посвященные Афганистану консультации РФ, КНР, Ирана и Пакистана начались на ГА ООН

Россия, Китайская Народная Республика (КНР), Иран и Пакистан, сформировавшие «четверку стран», 25 сентября начали консультацию по афганской проблематике в рамках юбилейной, 80-й Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

«Рассчитываю, что обменяемся оценками ситуации в Афганистане в свете ситуации, которая развивается достаточно быстро. И наш диалог всегда был полезен», — сказал перед началом переговоров, которые проводились в закрытом для СМИ формате глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, на консультациях будет произведен обмен оценок сторон, а также намечены дальнейшие шаги.

Президент США Дональд Трамп 18 сентября сообщил, что Вашингтон планирует вернуть контроль над афганской авиабазой Баграм, которая является крупнейшей в мире. Спустя два дня он заявил, что ожидает от Афганистана ответа по этому вопросу, который США рассчитывает «решить немедленно».

