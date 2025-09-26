Реклама
В Москве со 2 января изменился тариф на проезд по МСД
Путин согласился со сравнением удара ВСУ по Хорлам с сожжением людей в Одессе
В посольстве РФ оценили будущее российско-боливийского проекта по добыче лития
Умер бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев
Эксперт Эпископос назвал ложь об отказе РФ от переговоров по Украине циничной
В ВТП заявили о планах сотен фирм ФРГ продолжать ведение бизнеса на территории РФ
Захарова заявила о следовании Запада тактике «стратегического молчания»
Reuters сообщило о порядке 40 погибших и 115 пострадавших в Швейцарии
Активисты зажгли свечи в память о погибших в Херсонской области
Председатель Совета Белоруссии осудила атаку ВСУ в Херсонской области
Трамп признал использование макияжа на руках
Лавров выразил уверенность в поддержке партнеров по ОДКБ
Экс-премьер Украины призвал «хозяев» Киева осудить теракт ВСУ
Фигуристке Загитовой подарили на Новый год японский клинок
В Москве в новогоднюю ночь родились 44 ребенка
Сальдо доложил Путину о ситуации после атаки ВСУ на Хорлы
Минюст подал иск о ликвидации общества защиты животных «Фауна»

Посвященные Афганистану консультации РФ, КНР, Ирана и Пакистана начались на ГА ООН

Фото: МИД РФ
Россия, Китайская Народная Республика (КНР), Иран и Пакистан, сформировавшие «четверку стран», 25 сентября начали консультацию по афганской проблематике в рамках юбилейной, 80-й Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

«Рассчитываю, что обменяемся оценками ситуации в Афганистане в свете ситуации, которая развивается достаточно быстро. И наш диалог всегда был полезен», — сказал перед началом переговоров, которые проводились в закрытом для СМИ формате глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, на консультациях будет произведен обмен оценок сторон, а также намечены дальнейшие шаги.

Выдать базу: США захотели вернуть контроль над Баграмом в Афганистане
Трамп пригрозил, что в случае отказа правительства страны произойдут «плохие вещи»

Президент США Дональд Трамп 18 сентября сообщил, что Вашингтон планирует вернуть контроль над афганской авиабазой Баграм, которая является крупнейшей в мире. Спустя два дня он заявил, что ожидает от Афганистана ответа по этому вопросу, который США рассчитывает «решить немедленно».

